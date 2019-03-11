الأمم المتحدة تعرب عن تعازيها في ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعازيه العميقة لعائلات وذوي ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان: “تلقى الأمين العام للأمم المتحدة بحزن عميق نبأ تحطم الطائرة المأساوي الذي وقع اليوم في أديس أبابا، والذي قتل فيه جميع الركاب وأفراد الطاقم”.

وأضاف البيان أن غوتيريش أعرب عن مشاعر المواساة لذوي الضحايا والشعب والحكومة الأثيوبية بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة على اتصال بالسلطات الإثيوبية وتعمل عن كثب معهم لوضع تفاصيل حول موظفي المنظمة الذين لاقوا حتفهم في هذه المأساة.

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح يوم الأحد، بعد إقلاعها بـ 6 دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز “بوينغ 737-800”. وذكرت في بيان صادر صباح الأحد “نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]”.

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

يذكر أن أخر أبرز حادثة شهدها هذا الطراز من الطائرات كان في 25 كانون الثاني/ يناير لعام 2010، حيث تحطمت الطائرة في البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار بيروت، وهي متجهة إلى مطار أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصا كانوا على متنها أغلبهم إثيوبيين ولبنانيين.