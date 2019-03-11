إيداع المرافعات الختامية في قضية ضبط زيوت فاسدة بمصنع شهير

الخرطوم: آيات فضل

أودعت هيئتا الاتهام والدفاع بمحكمة البيئة والعوائد بالخرطوم شمال أمس (الأحد) المرافعات الختامية في قضية اتهام أمين مخزن بأحد المصانع الشهيرة بحيازة (901) كيس زيوت طعام منتهية الصلاحية.

وبحسب الاتهام، فإن السلطات المختصة كانت قد نفذت حملة مشتركة ممثلة في هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة وشرطة حماية المستهلك استهدفت المصانع وداهمت خلالها المصنع المعني بمنطقة الأزهري وضبطت بداخله زيوت طعام فاسدة، حيث اتضح من خلال الفحص أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وجرى حجز المعروضات وعرضها للفحص المعملي الذي أكدت نتائجه أنها لا تصلح للاستخدام الآدمي، وبعد التحقيق ألقي القبض على المتهم الذي ذكر من خلال التحري أنه مدير إدارة المخازن بالمصنع موضحاً أنه أجرى معالجات للزيوت المنتهية وأقر بعدم صلاحيتها.

وكانت النيابة قد وجهت له تهمة وفقاً المواد (4) من قانون الصحة المتعلقة برقابة الأطعمة بجانب المواد (10/11/31) من قانون الصحة العامة.