ناكانا ينذر الهلال بثلاثية في مرمى الزامبي

تمكن فريق ناكانا الزامبي من تحقيق فوز مهم على حساب مواطنه زيسكو يونايتد الزامبي بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في اللقاء الذي أقيم بملعب ناكانا في مدينة كيتوي الزامبية، وحقق ناكانا بانتصاره العريض عدة أهداف أبرزها إقصاء مواطنه فريق زيسكو الزامبي بصورة رسمية من حسابات التأهل وتوجيه رسالة قوية لنادي الهلال الذي سيستقبل ناكانا الأحد المقبل.

ورفع فريق ناكانا رصيده إلى (9) نقاط بينما ودع زيسكو – (4) نقاط – لعبة الحسابات في مرحلة المجموعات وستكون مباراته أمام الأشانتي الأحد المقبل في إندولا لأداء الواجب فقط، بينما أكد فريق ناكانا وصوله فجر الخميس المقبل إلى الخرطوم لمواجهة الهلال في مباراة يتوقع أن تكون ساخنة وقوية.