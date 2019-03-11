أفراح عصام: هدى عربي عندها معاي (مشكلة شخصية)!

الخرطوم: كوكتيل

أكدت الفنانة الشابة أفراح عصام ضمن حلقة تم تسجيلها مؤخراً من برنامج (الصندوق) والذي سيبث على شاشة قناة أنغام، أن هناك (مشكلة شخصية) ما بينها والفنانة هدى عربي، وزادت أفراح أنها تفضل الاحتفاظ بأسباب تلك المشكلة، بالإضافة لأنها وعلى الرغم من الخلاف الكبير ما بينها وهدى إلا أنها تعتبرها من الفنانات المميزات صاحبات التجربة المختلفة، وواصلت أنها كانت تحاول وبشتى السبل تفادي الأخيرة وعدم الاحتكاك معها بأي شكل كان، إلا أنها فشلت في ذلك تماماً، وخلفية هذا الخبر ترجع إلى أن خلافاً حاداً كان قد اندلع في تسجيلات برنامج (أغاني وأغاني) ما بين المطربتين العام الماضي، ووصل إلى حد الاشتباك بالأيدي بينهما، قبل أن يتدخل عدد من العازفين وإدارة القناة لفض ذلك الاشتباك، وكان أن قام مجلس المهن الموسيقية باستدعاء كل من المطربتين “هدى عربي” و”أفراح عصام” وذلك للتحقيق معهما حول الملاسنات التي دارت بينهما داخل تسجيلات برنامج (أغاني وأغاني) وذلك بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت تلك الحادثة. وتؤكد المصادر أن أفراح وهدى ظلتا في حال من الخصام المستمر منذ العام الماضي، ولم تنجح عشرات الوساطات في رتق ما تهتك بينهما من نسيج المحبة والمودة. جدير بالذكر أن برنامج (الصندوق) هو فكرة وتقديم الصحفي أحمد دندش، ويستضيف البرنامج عددا من الشخصيات الاجتماعية والفنية المميزة والمثيرة للجدل أحيانا، بينما تجري تسجيلات البرنامج هذه الأيام داخل لصالة الملكية بمنتجع الأميري ببري.