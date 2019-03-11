اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاثنين 11 مارس 2019م هذا الصباح

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الاثنين 11 مارس 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة الدار

معلومات عن الشهيد السوداني أبوكلام في حادثة تحطم الطائرة الاثيوبية

الطائرة سقطت بعد ستة دقائق من إقلاعها ومصرع 157 شخصاً من 33 دولة

محكمة طوارئ تحكم بالسجن والغرامة على الدكتور مريم الصادق المهدي

بالصورة والقلم.. تكتيف صبي بالحبال وحرقه بالنار بسبب موبايل

اختفاء طالب شهادة سودانية قبل جلوسه لإمتحان اللغة العربية

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات والتقنية للاساس والفنون للثانوي

صحيفة الأخبار

سوداني ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أحمد بلال: الوطني لم يفطم ومازال يتغذى بحبل سري

الهلال الماسي يحرج الاشانتي في قلب “كوماسي”

صحيفة مصادر

خبير إقتصادي يكشف عن عودة بواخر للعمل باعتها الحكومة كخردة

تفاصيل عن فقيد الطائرة الإُيوبية السوداني (هشام أبوكلام)

(مصادر) تكشف بالوثائق والمستندات تعديات الجيش الشعبي على أراضي سودانية

صحيفة المجهر

إدانة (200) متهم بالشغب وسجن “مريم المهدي” إسبوعاً

إستئناف التحويلات المالية بين السودان والسعودية عبر بنك الخرطوم

صحيفة السوداني

السجن والغرامة لإبنتي الصادق المعدي وآخرين

“التربية”: سنتحقق من وضع أسئلة خارج المقرر بإمتحان الشهادة

“الطيران المدني” : (3) ملايين مسافر عبر مطار الخرطوم سنوياً ولم نتضرر من توقف شركات الطيران

صحيفة أخبار اليوم:

السفارة السودانية بأديس تروي قصة السوداني ضمن ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة.

السجن والغرامة لمهرب جازولين بجبل أولياء وادانة (200) متهمبالشغب والتجمعات بالخرطوم.

إبن عوف يمتدح بكري حسن صالح ويصفه بطاهر اليد وعفيف اللسان وواسع الصدر.

محكمة طوارئ تحكم بسجن مريم الصادق المهدي.

وزارة التربية : طلاب التعليم الفني لن يتضرروا من امتحان اللغة العربية.

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صحيفة آخر لحظة

أحمد بلال: الوطني مسؤول عن تدهور الوضع الإقتصادي

بأمر الطوارئ.. سجن مريم الصادق وإدانة طفل

الكشف عن شركات أجنبية تتلاعب بالدولار

صحيفة الصيحة

واشنطن تفتح تحقيقاً لسودانيين تحرشوا بالفسير محمد عطا

وفاة سوداني ضمن (157) شخصاً في تحطيم إثيوبية

ضحايا الطائرة المنكوبة يتوزعون على (33) دولة

الانتباهة

إلغاء تخصيص لوزراء بالنيل الأزرق

أبو قردة لـ”الانتباهة”: القطط السمان لن يصمتوا

مصرع”149″ شخصًا بينهم سوداني في تحطم دائرة إثيوبية

“التربية” تحقق في وضع أسئلة خارج المقرر

محكمة الطوارئ تحكم بالسجن أسبوعًا على مريم والنيابة تستأنف

بنك سوداني يستأنف التحويلات المصرفية مع السعودية

صحيفة الوطن:

سجن و تغريم “مريم الصادق” بأمر الطوارئ

سودانيان ضمن ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية

“التربية” تطمئن الطلاب الممتحنين بمعالجة أسئلة خارج المقرر

الهلال والأشانتي يتعادلان بهدف لكل في الكونفدرالية

السوداني

السجن والغرامة لابنتي الصادق المهدي وآخرين

“التربية”: سنتحقق من وضع أسئلة خارج المقرر بامتحان الشهادة

“الطيران المدني”:”3″ ملايين مسافر عبر مطار الخرطوم سنويًا ولم نتضرر من توقف شركات طيران

النائب الأول: بكري”طاهر اليد” وحائط يتكئ عليه الكل

السيسي يحذر من مخاطر التظاهر على مصر وجيرانها

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