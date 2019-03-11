عريس يزف عروسه بـ(هليكوبتر)!

الخرطوم: وكالات

تداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل صوراً لعريس أقدم على زف عروسه بطائرة هليكوبتر، في مشهد هو الأول من نوعه في المملكة، وأقدم الشاب على زف عروسه من بيته الكائن في مدينة السلط، على متن الهليكوبتر، إلى صالة حفل الزفاف الكائنة في المدينة ذاتها، وانهالت التعليقات على الفكرة الجديدة، بين مؤيد ورافض، إذ اعتبرها بعض الشباب تقليعة جديدة، تفتح الباب أمام الفتيات للطلب من المتقدمين لهن بالزواج لفعل الخطوة ”المكلفة“ ذاتها، وعادة ما يقدم الشباب الأردني على استئجار سيارة فارهة لسويعات يوم الزفاف لزف العروس من بيت أهلها إلى صالة الحفل ومن ثم العودة إلى بيت الزوجية، ولكن ”التقليعة“ الجديدة قد تزيد مستوى الطموح لدى العروس لتكون رحلتها من بيت أهلها إلى صالة الحفل على متن طائرة.