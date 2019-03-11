(5) أطعمة لها مفعول السحر في إطالة الشعر!

الخرطوم: وكالات

يعتمد جمال الشعر على العديد من المعايير المختلفة والمهمة للحصول على الشعر الجميل، ومن أهمها النعومة والكثافة وصحة الشعر، ويعد الشعر الأكثر كثافة وحيوية هو حلم كل فتاة وامرأة، وهناك بعض الأطعمة التي تساعد على نمو الشعر وكثافته، لنتعرف عليها فيما يلي وكذا على طرق العناية الطبيعية بصحة الشعر:

البيض:

البيض غني بنسبة كبيرة من فيتامينات أ، ود، وهـ التي لها القدرة على تعزيز نمو الشعر والحصول على الشعر القوي الكثيف، والأكثر صحة وحيوية، ويمكن استخدام البيض كماسك على الشعر، للمساعدة على نمو البصيلات وعلاج جفاف الشعر، لما يحتويه البيض من الأحماض الدهنية بنسبة كبيرة.

السبانخ:

تحتوي السبانخ على الحديد والفيتامينات التي لها دور فعال في نمو الشعر، وإعطائه الكثافة والحيوية واللمعان.

عصير الليمون:

يحتوي عصير الليمون على المواد المضادة للأكسدة، وهذا ما يساعد على علاج الشعر من مشكلة تساقط الشعر، كما يتمتع عصير الليمون باحتوائه على فيتامين A، وفيتامين B، ولهذا يوصى بتناول عصير الليمون، أو وضع 6 قطرات من عصير الليمون على الشعر، ويتم تدليك فروة الرأس جيداً لمدة 10 دقائق، ثم غسل الشعر للحصول على أفضل النتائج.

الجزر:

يعمل الجزر على علاج الشعر من التساقط والتقصف والصلع، ويمكن استخدامه عن طريق تناول الجزر السليم وأو تناوله كعصير طبيعي أو في طبق السلطة.

الألبان:

الألبان من أهم الأطعمة المفيدة لصحة الشعر، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يساعد على تغذية الشعر وتعزيز نموه.