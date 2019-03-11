أبو قردة : القطط السمان لن يصمتوا

التاريخ: 11-مارس-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة اتهم رئيس لجنة إدارة الأزمة بحر إدريس أبوقردة رئيس حزب التحرير والعدالة (متنفذين) داخل الدولة وشركات حكومية تنافس القطاع الخاص بالتسبب في الفساد والتخريب الاقتصادي. Advertisements وقال أبوقردة، القطط السمان حتى الآن لم يتم الكشف عنهم بصورة واضحة بحسب صحيفة الانتباهة، والقطط السمان لن يصمتوا ويجب أن تسلط الطوارئ عليهم وعلى المخربين والمفسدين وعلى الذين حولوا سياسات الدولة لمصالحهم الخاصة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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