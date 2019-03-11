(الجدي) يغني لوالدته بلوبلو في عيد الأم

فرغ الفنان محمد بشير (الدولي) من وضع اللمسات النهائية لثلاث أغنيات جديدة من كلماته وألحانه، وقال الفنان الشاب إن الأغنيات مهداة لوالدته الفنانة حنان بلوبلو بمناسبة عيد الأم، وهذه تعتبر تجربته الأولى في كتابة الأغنيات وتلحينها، متمنياً أن تجد قبول والدته وجمهوره العريض، الذي ظل يقف إلى جانبه، ويسانده في كل خطوات تجربته الفنية.

الدولي قال: إن والدته الفنانة حنان بلوبلو تستحق أن يتغنى لها كل عمره، وهي بالنسبة له ليست مجرد أم وإنما كل حياته، ولن يستطيع أن يوفيها القليل من حقها عليه، كما يعتبرها مرجعيته الأولى لتجربته الفنية التي رعتها ووقفت عليها، كما رعته ووقفت على تربيته.

يذكر أن محمد بشير حسب صحيفة آخر لحظة، قدم من قبل أكثر من أغنية تمجد الأم، وكلها حظيت بقبول واسع من الجمهور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)