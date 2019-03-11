إلغاء تخصيص أرض بالنيل لوزراء بلغت (25) ألف فدان

أصدر والي النيل الأزرق الفريق أول ركن يحي محمد خير، قراراً بالغاء تخصيص المساحات المستقطعة من مساحات الشركة العربية البالغة عددها (25) ألف فدان وذلك توطئة لاستثمارها لصالح مكونات الولاية بعد اكتمال الإجراءات مع الشركة العربية.

وألزم القرار وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية والجهات الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري. وبحسب صحيفة الانتباهه أن عدداً من الوزراء والموظفين وكبار المزارعين وجمعيات استغلوا مواقعهم التنفيذية والدستورية واستولوا على (25) ألف فدان مستقطعة من مشاريع الشركة العربية بمنطقة غرب الدمازين(أقدي) متجاهلين أصحاب الأولوية في الاستحقاق من مزارعي المناطق المتاخمة لمشاريع الشركة من قري (بك أقدي رورو قلي).

وطلبت الغرفة الزراعية في مذكرة تم تسليمها لمكتب والي النيل الأزرق ولجهاز الأمن والمخابرات ممهورة بتوقيع رئيس الغرفة الزراعية والانتاج الحيواني فرح يس البطحاني، طالبت والي الولاية بتوجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بحقوق المزارعين. واستغلال السلطات في تحقيق المكاسب المادية والغاء تصاديق المساحات المستقطعة وتكوين لجنة محايدة للنظر في إعادة منحها للمتضررين من مزارعي المنطقة الغربية باعتبارهم أصحاب حق وأولى بالاستحقاق.

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وأضافت الغرفة في مذكرتها أن الغرفة تلقت شكاوي من منسوبيها في الغرفة الزراعية والتابعين للمناطق المذكورة في ما يتعلق بالاستقطاعات التي تمت للمشاريع الخاصة بالشركة العربية والتي تم توزيعها لبعض الأشخاص (وزراء وموظفين ومزارعين وجمعيات)، ولقد تم ذلك باستغلال مواقعهم التنفيذية والدستورية، متجاهلين في ذلك أصحاب الأولوية من مزارعي المناطق المتاخمة للمشاريع المستقطع منها، وكان من الأجدر أن يتم منحها في خفاء وتحت ستار ومن دون علم منسوبينا وسبق أن تقدم مزارعو تلك المناطق بطلبات لوزارة الزراعة الاتحادية باستقطاع مساحات من مسحات الشركة العربية بحسب صحيفة الانتباهة، إلا أن ممثل الوزارة حينها أفادهم بأن فترة التعاقد مع الشركة العربية لم تنته بعد ولما اكتملت المدة تفاجأ مزارعو تلك المناطق بتوزيع المساحات المستقطعة. ونحن إذ نتقدم بهذه الشكوى نيابة عن منسوبينا المتضررين من ذلك القرار الخاص بمنح المساحات المستقطعة والتي تبلغ مساحتها (25) الف فدان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)