النائب الأول: بكري “طاهر اليد” وحائط يتكئ عليه الكل

إمتدح النائب الأول للرئيس وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف سلفه الفريق أول ركن بكري حسن الصالح، ووصفه بطاهر اليد وعفيف اللسان .

وقال أبن عوف خلال اللقاء التنويري للضباط المهندسين خريجي جامعة كرري من الدفعات المختلفة بأكاديمية نميري العسكري أمس، إن بكري هو الحائط الذي يتكئ عليه الكل، ويسع صدره الجميع، سائلاً الله أن يتقبل منه .

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وتناول الجميع وبحسب صحيفة السوداني، قضايا الراهن الأمني بالبلاد وسبل توظيف الطاقات والموارد البشرية في خطط تطوير القوات المسلحة عبر الاستخدام الامثل لكادر المهندسين من الضباط .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)