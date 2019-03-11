بأمر الطوارئ.. سجن مريم الصادق وإدانة طفل

أصدرت محكمة الطوارئ بأم درمان وسط أمس حكماً قضى بالسجن أسبوعاً لنائب رئيس حزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي، وفرضت عليها المحكمة غرامة بلغت (2) ألف جنيه أو السجن أسبوعين كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع، لإدانتها وآخرين من أعضاء الحزب بمخالفة المادتين 77/69 من القانون الجنائي المتعلقتين بالإزعاج والإخلال بالسلامة العامة، ومخالفة قانون الطوارئ المادة 2، تم ذلك حسب صحيفة آخر لحظة في محاكمة إيجازية فور اعتقالها من قبل السلطات خلال خروج موكب للحزب احتجاجاً على قانون الطوارئ انطلق من دار الحزب بأم درمان متجهاً إلى البرلمان، وتم ترحيلها إلى سجن أم درمان لقضاء فترة العقوبة.

من جهتها أدانت محكمة الطوارئ بالخرطوم وسط طفلاً (قاصراً) بمخالفة المادتين (77/69) من القانون الجنائي المتعلقتين بالإزعاج والإخلال بالسلامة العامة، بجانب المادة (2) من قانون الطوارئ، وذلك لمشاركته في مظاهرات وقعت بمنطقة بري أمس الأول، وسلمته المحكمة لذويه بعد أن استكتبتهم تعهداً بحسن رعايته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)