أصدرت محكمة الطوارئ بأم درمان وسط أمس حكماً قضى بالسجن أسبوعاً لنائب رئيس حزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي، وفرضت عليها المحكمة غرامة بلغت (2) ألف جنيه أو السجن أسبوعين كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع، لإدانتها وآخرين من أعضاء الحزب بمخالفة المادتين 77/69 من القانون الجنائي المتعلقتين بالإزعاج والإخلال بالسلامة العامة، ومخالفة قانون الطوارئ المادة 2، تم ذلك حسب صحيفة آخر لحظة في محاكمة إيجازية فور اعتقالها من قبل السلطات خلال خروج موكب للحزب احتجاجاً على قانون الطوارئ انطلق من دار الحزب بأم درمان متجهاً إلى البرلمان، وتم ترحيلها إلى سجن أم درمان لقضاء فترة العقوبة.
من جهتها أدانت محكمة الطوارئ بالخرطوم وسط طفلاً (قاصراً) بمخالفة المادتين (77/69) من القانون الجنائي المتعلقتين بالإزعاج والإخلال بالسلامة العامة، بجانب المادة (2) من قانون الطوارئ، وذلك لمشاركته في مظاهرات وقعت بمنطقة بري أمس الأول، وسلمته المحكمة لذويه بعد أن استكتبتهم تعهداً بحسن رعايته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بأمر الطوارئ.. سجن مريم الصادق وإدانة طفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.