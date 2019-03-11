“الطيران المدني”: (3) ملايين مسافر عبر مطار الخرطوم سنوياً.. ولم نتضرر من توقف شركات الطيران

التاريخ: 11-مارس-2019
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كشف الناطق الرسمي لسلطة الطيران المدني عبدالحافظ عبدالرحيم عن مغادرة “3” ملايين مسافر للبلاد عبر مطار الخرطوم سنوياً .
مشيراً الى أن “900” الف منهم تنقلهم شركة الخطوط السعودية لطيران و”600″ ألف تنقلهم شركة الخطوط الإماراتية وماتبقى تقتسمه “24” شرطة طيران، في وقت أكد فيه عدم تضرر البلاد من توقف شركة أو شركتي طيران عن العمل باللبلاد، مؤكداً أن الأمر ينصب في مصلحة الطيران المحلي .
وأشار عبدالحافظ الى وجود (26) شركة نقل جوي توقفت منها واحدة وهي الخطوط الأدرنية بجانب تقليص عدد رحلات كل من الخطوط القطرية والخليجية، لافتاً الى أن سوق الطيران بالبلاد به (78) شركة نقل أجنبية و(22) شركة ناقل وطني .
وتوقع عبدالحافظ دخول شركات طيران وطنية لسد الفجوة قريباً، مشيراً وبحسب صحيفة السوداني الى أن عقد الإتفاقية للشركة الأردنية مازال ساري المفعول وماحدث هو تعليق للرحلات وليس إنسحاباً .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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