أحمد بلال : “الوطني” مازال حاكماً ويتغذى من الحبل السري ولم يفطم بعد

قال الحزب الاتحادي الديمقراطي إن المؤتمر الوطني ما زال حاكماً بألياته ومؤسساته ومنظماته ويتغذى من حبل سري ولم يفطم بعد.

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وأوضح الأمين العام للحزب أحمد بلال، أن رؤية الحزب الاتحادي تقوم على مواصلة الحوار مع الجميع، خاصة الشباب الذين انسد الأفق أمامهم بسيناريو يعالج الاحتقان والاستقطاب ويمنع الكراهية والإقصاء، ويجعل ملف السلام في المقدمة لتحقيق التحول الدمقراطي الكامل.

وذكر بلال، أنه ضد تسميتهم بـ(الترلات) و(الديكور)، وأضاف بحسب صحيفة الانتباهة : ( الوطني هو المسؤول من تدهور الوضع الاقتصادي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)