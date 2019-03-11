أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2019م

التاريخ: 11-مارس-2019 فى : رياضة 55 مشاهدة صحيفة الصدى : مجلس المريخ يكمل ملفات التسجيلات بنجاح ويتفرغ لمعركة النجم أفضل لاعب صاعد في النيجر ينضم للاحمر والجيش يفرج عن جواز سومانا الصيني يوقع للمريخ اليوم .. وصول بطاقة السماني .. وإعارة قصاري للفرسان صحيفة قوون : Advertisements الهلال الماسي يرفض الصعودمنكوماس الكوكي يؤكد: كنا الأقرب للفوز وخرجنا بالمهم ومدرب الأشانتي يعترف بأفضلية الأزرق ويتمسك بالأمل الكاف يفاجئ الهلال بحكم مباراة نكانا ويختار الجزائري الغربال الذي تسبب في خروجة من الأبطال المريخ يحسم صفقة الصيني رسمياً الهلال يتسلم خطاب شطب سليم من الأمل ويدفع الــ2مليار .. ويكمل إجراءات الثلاثي الشاب ظهر اليوم . الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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