الصحة بشمال دارفور ويونسيف تقيمان مخيماً علاجياً مجانياً بمحلية دار السلام

سيّرت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور، بالتعاون مع صندوق إغاثة المرضى ومنظمة اليونيسيف وإدارة التأمين الصحي بالولاية، قافلة طبية إلى محلية دار السلام يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية ـ سونا، أن القافلة ستقوم بتقديم الخدمات العلاجية والتثقيفية والإرشادية المجانية لمواطني المحلية في مجالات الأمومة والطفولة والطب العام، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الأدوية المجانية.