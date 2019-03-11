الصحة بشمال دارفور ويونسيف تقيمان مخيماً علاجياً مجانياً بمحلية دار السلام

سيّرت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور، بالتعاون مع صندوق إغاثة المرضى ومنظمة اليونيسيف وإدارة التأمين الصحي بالولاية، قافلة طبية إلى محلية دار السلام يوم الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية ـ سونا، أن القافلة ستقوم بتقديم الخدمات العلاجية والتثقيفية والإرشادية المجانية لمواطني المحلية في مجالات الأمومة والطفولة والطب العام، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الأدوية المجانية.
وأوضحت مدير إدارة الصحة الإنجابية بالوزارة، د. إنعام محمد علي حامد، اختصاصي النساء والتوليد، أن أعمال القافلة الطبية إلى محلية دار السلام ستستمر لمدة يومين لتقديم الخدمات الطبية النادرة للمواطنين، وذلك بمشاركة أطباء استشاريين واختصاصيين في مجالات طب الأطفال والنساء والتوليد، إضافة إلى مجموعة من الأطباء العموميين ونواب اختصاصيي أطفال وزائرات صحيات وسسترات.
وأشاد المدير التنفيذي لمحلية دار السلام، آدم محمد مختار، بجهود وزارة الصحة بالولاية ومنظمة واليونيسيف وصندوق إعانة المرضى وإدارة التأمين الصحي لما ظلت تبديه من اهتمام واضح بصحة الأمومة والطفولة في المناطق الريفية، مؤكداً وقوف المحلية مع القافلة لإنجاح أعمال المخيم.
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