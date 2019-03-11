ابوقردة : القطط السمان لم يكتشفوا بعد ولن يصمتوا

اتهم رئيس لجنة ادارة الازمة بحر ادريس ابوقردة رئيس حزب التحرير والعدالة في حوار مع صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم (متنفذين ) داخل الدولة وشركات حكومية تنافس القطاع الخاص بالتسبب في الفساد والتخريب الاقتصادي. فيما دعا لتسليط الطوارئ على المتنفذين الذين حولوا سياسات الدولة لمصالحهم الخاصة .

واضاف القطط السمان حتى الان لم يتم الكشف عنهم بصورة واضحة والقطط السمان لن يصمتوا ويجب ان تسلط الطوارئ عليهم وعلى المخربين والمفسدين.

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