ابرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 11 مارس 2019م

أخبار قناة الملاعب

- المنتخب الأولمبي يتعادل مع نظيره الجنوب سوداني لهدف لكل بالقاهرة ودياً

- الهلال السوداني يكسب نقطة أمام الأشانتي الغاني باستاد بابا يارا بعد التعادل بهدف لكل

- تحكيم سوداني لمباراة الأفريقي التونسي والاسماعيلي المصري ضمن دوري أبطال أفريقيا بقيادة الفاضل أبو شنب.

صحيفة المشاهد

بالصورة: الهلال يفاوض مهاجم الاشانتي ’’يعقوبو’’ عقب المباراة

الهلال يتجلى في كوماسي والشعلة يشعل شباك الاشانتي بهدف ماسي

الكوكي: راض عن اللاعبين.. نجحنا تكتيكياً وكنا اقرب لتحقيق الفوز

الكرة تلعب على جزئيات صغيرة تعاني منها كل افريقيا والجولة الاخيرة مباراة نهائي للهلال

مدرب الهلال: خروج اطهر تسبب في التعادل ولا اعرف ان كان هدف الاشانتي من تسلل ام لا.. !!

مدرب الاشانتي: الهلال خطير.. فخور باللاعبين وسنعلن تأهلنا من زامبيا

نكانا يكسب زيسكو بثلاثية ويتصدر مجموعة الهلال

’’المشاهد’’ تكشف مخطط مريخي لخطف ’’سليم’’ من الهلال

صديق علي صالح يتنازل عن شكواه ضد بكري المدينة

الأولمبي السوداني يتعادل في أول تجربة ودية بالقاهرة

لاعب وسط نيجري يصل الخرطوم الثلاثاء ويقترب من المريخ

المريخ يضع اللمسات الاخيرة لانتقال عماد الصيني

’’اتنين مليار’’ للصحفي السمسار تبعد ’’الصيني’’ من الهلال

نائب رئيس اتحاد سنار: ما تعرض له الهادي عبد الله مؤامرة خبيثة

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :

– أجل الحسم لموقعه “نكانا” بالجوهرة الزرقاء ، الهلال يرفض الانتصار ويطالب بتقنية الفار

-الشعله يشعلها برأسيه ، يعقوبا يدرك التعادل من التسلل ، وجماهير كوتوكو تصفق لابطال الهلال

-الكوكى : كنا ندرك صعوبة المواجهه، سندخل مباراة نكانا بشعار الفوز ، والسفير : الازرق سير المباراة وجدير بالترشيح

– الامل يبارك صفقة انتقال سليم للهلال ، المريخ يؤجل صفقه مهاجم السلاطين ، ويكمل اتفاقه مع النيجيري مامانى

-السفير : الهلال كان جدير بالانتصار

-الوزير الاقليمى لقبيلة الاشانتى يحتفل بالهلال

-الهلال يفقد ديارا امام ناكانا ويستعيد جهود امبومبو

-سفير السودان بغانا يحتفل ببعثة الهلال

-منتخبنا الاولبمى يتعادل مع الجنوب سودانى بمصر

-فى الندوة الصحفيه عقب المواجهه الكوكى : النقطه مكسب ..كنا قريبين من الفوز وسندخل لقاء ناكانا بشعار الفوز فقط

-بوى : كنا الاقرب لخطف التأهلى

-رئيس بعثة الهلال يشيد : الطريفى الصديق النقطه تعنى الاقتراب من التأهل

-قال ان الازرق تغلب على الظروف :فوذى المرضي: الهلال لعب مباراه كبيره وحقق نتيجه ايجابيه ..استنفار لموقعه الحسم امام ناكانا

-السلاطين بشترطون خدمات لاعب المريخ داؤود مقابل منتصر