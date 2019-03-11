شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صحيفة الأخبار * سوداني ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة * أحمد بلال: الوطني لم يفطم ومازال يتغذى بحبل سري * الهلال الماسي يحرج الاشانتي في قلب “كوماسي” صحيفة مصادر * خبير إقتصادي يكشف عن عودة بواخر للعمل باعتها الحكومة كخردة * تفاصيل عن فقيد الطائرة الإُيوبية السوداني (هشام أبوكلام) * (مصادر) تكشف بالوثائق والمستندات تعديات الجيش الشعبي على أراضي سودانية صحيفة المجهر * إدانة (200) متهم بالشغب وسجن “مريم المهدي” إسبوعاً *إستئناف التحويلات المالية بين السودان والسعودية عبر بنك الخرطوم صحيفة السوداني * السجن والغرامة لإبنتي الصادق المعدي وآخرين * “التربية”: سنتحقق من وضع أسئلة خارج المقرر بإمتحان الشهادة * “الطيران المدني” : (3) ملايين مسافر عبر مطار الخرطوم سنوياً ولم نتضرر من توقف شركات الطيران صحيفة آخر لحظة Advertisements * أحمد بلال: الوطني مسؤول عن تدهور الوضع الإقتصادي * بأمر الطوارئ.. سجن مريم الصادق وإدانة طفل * الكشف عن شركات أجنبية تتلاعب بالدولار صحيفة الصيحة * واشنطن تفتح تحقيقاً لسودانيين تحرشوا بالفسير محمد عطا * وفاة سوداني ضمن (157) شخصاً في تحطيم إثيوبية * ضحايا الطائرة المنكوبة يتوزعون على (33) دولة صحيفة الإنتباهة * إلغاء تخصيص أراض لوزراء بالنيل الأزرق * أبو قردة لـ(الانتباهة): القطط السمان لن يصمتوا * مصرع (149) شخصاً بينهم سوداني في تحطيم طائرة إثيوبية صحيفة الدار * معلومات عن الشهيد السوداني أبوكلام في حادثة تحطم الطائرة الاثيوبية * الطائرة سقطت بعد ستة دقائق من إقلاعها ومصرع 157 شخصاً من 33 دولة * محكمة طوارئ تحكم بالسجن والغرامة على الدكتور مريم الصادق المهدي * بالصورة والقلم.. تكتيف صبي بالحبال وحرقه بالنار بسبب موبايل * اختفاء طالب شهادة سودانية قبل جلوسه لإمتحان اللغة العربية * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات والتقنية للاساس والفنون للثانوي

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 11 مارس 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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