إن لم تستح فكن الفاتح عز الدين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

حزب تكون في ظل نظام شمولي قابض، وظل يرضع من ثدي السلطة منذ تأسيسه ويحظى بدعمها المطلق، بل تفتح أمامه كل السبل والأبواب ليفعل مايشاء ثم يأتي ليقول الناس انه يدعو الجميع الى الاحتكام لصناديق الاقتراع وأنه لاسبيل للتغيير السياسي الا عبر الوسيلة الديموقراطية، حزب بهذا الوصف الا يستحي قادته والمنتسبون له مما يقولونه للناس؟.

حزب يصادر حريات الآخرين ويستخدم السلطة لقمع معارضيه ثم يدعوهم في صفاقة الى منافسته ومنازلته والاحتكام الى راي الشارع في تحديد من يحكم البلد، حزب بهذا الوصف هل يستحق أن يحترمه الناس؟.

حزب يدعي أنه يدعو الى تكريس قيم العدالة والحرية والحق ثم يعمد الى مخالفتها ونقضها نقطة نقطة ويرفض بشكل مطلق أن يصفه الآخرون بالانقلابي في حين أنه لم يقم ويتأسس الا في ظل سلطة انقلابية فاشية، حزب بهذا الوصف الا يستحق أن يصفه الناس بالكاذب والمخادع؟.

حزب يجتهد في حماية المفسدين ويرعاهم ويدعو لمحاسبة القطط السمان والقضاء عليهم وتمر الأسابيع والأشهر يسمع فيها الناس صجيجا ولايرون طحنا ومع ذلك يخرج علينا بعض من لايستحون ليحدثونا عن حزب رائد عملاق يتعرض لتشويه صورته ويدعو عضويته الى الفخر بانتسابهم لهذا الحزب، حزب هكذا وهكذا قادته الا يستحق أن يتنكر له منتسبوه؟.

دعونا في عجالة نقرا كلمات أحد الذين لايستحون وهو الدكتور الفاتح عز الدين وهو يتحدث عن حزبه.

دعا رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني، الفاتح عز الدين أعضاء وقيادات الحزب للتصدي والدفاع عنه ضد حملة تشويهه عبر الأسافير، وشرح إنجازاته للجميع على كافة المستويات، مؤكداً أن الوطني حزب عملاق، ويجب على جميع أعضائه رفع رؤوسهم عالية.

هذا هو خطاب الفاتح عز الدين وهو حقا قول من لايستحي وان لم تستح فكن الفاتح عز الدين.