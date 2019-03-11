مواقف عراقية تثير امريكا والسعودية.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الذكرى السنوية السادسة عشرة لاستشهاد رئيس المجلس الاسلامي الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم ، في هذه المناسبة التي تصادف اليوم الاول من شهر رجب الخير احتشد مئات العراقيين احياء للمناسبة في حفل أقيم بمدينة النجف الاشرف (العاصمة الروحية والعلمية للعراق)، وتزامنا مع هذا الحشد الكبير في المدينة المقدسة احتشد الآلاف من أبناء الشعب العراقي في عموم مدن الجمهورية احتفاء بعيد الشهيد الذي يتم الاحتفال به في هذا اليوم من كل عام تكريما لالاف الشهداء من العلماء والقادة والمفكرين وأبناء العراق الاحرار الذين وقفوا بوجه طاغية العصر المجرم صدام ، أو أولئك الذين رفضوا التقيد بما يمليه عليهم .

في هذا اليوم المبارك من الشهر المبارك وفي المدينة التي تبركت باحتضانها جثمان سيدنا الامام علي بن ابي طالب في هذا الزمان والمكان انطلقت مواقف مشرفة من قادة وسياسيين عراقيين وكانت كلماتهم من الأهمية بمكان وهي تبعث برسائل بالغة الوضوح الى جهات عدة وفيها أوضحت أن العراق بلد مستقل ولايمكن القبول باعتباره محطة يمرر منها الآخرون أجندتهم الخاصة وان إقامة أي دولة لعلاقات مع العراق يلزم أن يكون وفقا لقاعدة احترام السيادة وبعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بالعراق والعراقيين الذين لايسمحون مطلقا لأحد أن يحدد لهم كيف يقيمون علاقاتهم ومع من يتواصلون .

قائد تيار الحكمة السيد عمار الحكيم كان واضحا جدا وهو يطلق لاءات قوية تبين الموقف الاصيل الذي يتبناه السيد وتياره .

السيد الحكيم صدع بالحق وهو يقول لا لوجود القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية ، ولا لوجود الجنود الامريكان على أرض العراق ، ولا لاستخدام الأراضي والأجواء العراقية للهجوم أو العدوان على دولة سواء كانت جارة للعراق أو بعيدة عنه ، هذه المواقف العراقية القوية تم إطلاقها في يوم عيد الشهيد وقد جاءت مع وصول وزير الخارجية الايراني الى بغداد تمهيدا لزيارة الرئيس روحاني الى العراق والتي من المتوقع أن تثير كثيرا من القلق لدي السعودي والأمريكي على السواء.