قالت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، إن الممثل الخاص المشترك للبعثة، جيريمايا مامابولو، التقى بوالي ولاية شمال دارفورالجديد، الفريق النعيم خضر مرسال بالفاشر.
وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي للبعثة على تويتر ، ان هدف الاجتماع هو تبادل الآراء حول الأوضاع الأمنية والتنموية في ظل حالة الطواريء.
كانت هذه تفاصيل خبر مرسال ومامابولو يبحثان الوضع الأمني والتنموي بدارفور في ظل حالة الطواريء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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