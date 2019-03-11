مرسال ومامابولو يبحثان الوضع الأمني والتنموي بدارفور في ظل حالة الطواريء

قالت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، إن الممثل الخاص المشترك للبعثة، جيريمايا مامابولو، التقى بوالي ولاية شمال دارفورالجديد، الفريق النعيم خضر مرسال بالفاشر.

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي للبعثة على تويتر ، ان هدف الاجتماع هو تبادل الآراء حول الأوضاع الأمنية والتنموية في ظل حالة الطواريء.