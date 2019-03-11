التعادل يحسم مواجهة الهلال الخرطوم والأشانتي الغاني

حسم التعادل بهدفٍ لكلٍ نتيجة مباراة الهلال الخرطوم والأشانتي الغاني ضمن المرحلة الخامسة من بطولة الكنفدرالية في المباراة التي جرت مساء الامس”الأحد”.

وكان الهلال قد بكّر بالهدف الأول عن طريق اللاعب وليد الشعلة، قبل أن يدرك الأشانتي التعادل قبل نهاية اللقاء بدقائق.