طيران العدوان السعودي يرتكب مجزرة بمنطقة طلان بمديرية كشر

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ارتكب طيران العدوان السعودي مجزرة بمنطقة طلان بمديرية #كشر حيث قام طيران العدوان باستهداف منازل المواطنين مما ادى لسقوط أكثر من 20 امرأة وطفل شهداء.
واكدت مصادر ان التحالف بقيادة السعودية شن هجوما هو الاعنف من نوعه على كشر، وقد دمر املاك المواطنين والبنى التحتية.
ومن جانب اخر فقد أدانت قيادة محافظة حجة والسلطة المحلية بالمحافظة مجزرة طيران العدوان السعودي الأمريكي الوحشية بحق ثلاث أسر في منطقة طلان بمديرية كشر، وراح ضحية هذا العدوان أكثر من 20 شهيدا وشهيدة ،معظهم من النساء في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للمرأة.
وأدانت القيادات الصمت المطبق من كافة المنظمات الإنسانية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وممثليها في اليمن والمبعوث الأممي إلى اليمن، في ظل تعتيم إعلامي من جانب دول العدوان وقطع نهائي للاتصالات عن المديرية.
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