التعدين التقليدي .. مشاكل يلزم علاجها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لن يتوقف أصحاب الشأن من الحديث عن قصور الدولة وتقصيرها في معالجة مشاكل التعدين التي تقعد به وتتسبب في تعطيله وتفويت الفرصة علي الخزينة العامة أن تستفيد بشكل تام من هذا المورد الكبير والهام مما يعطي انطباعا أن هذا الباب من أبواب الرزق الذي فتحه الله لعباده هذا الباب يكون دوما عرضة للإغلاق من الحكومة على اختلاف أجهزتها وتعددها ، وفي نهاية المطاف فالنتيجة واحدة وهي خروج التعدين التقليدي عن رفد الخزينة بالمال الضروري الذي به يتم حل كثير من المشاكل المستعصية .

وزارة النفط والغاز والمعادن أعلنت عن سياسات وترتيبات جديدة بشأن التعدين التقليدي وتنظيم الأسواق بمناطق الإنتاج، وكشفت عن قيام فرق فنية من الوزارة بزيارات للوقوف على إجراءات السلامة والبيئة بالولايات المنتجة للذهب.

ولنا وقفة هنا مع الوزارة واعلانها هذا ونسالهم كيف ياترى يتمكن المعدنون من العمل في ظل هذه الأوضاع الحرجة التي يمرون بها من شح بل انعدام الآن للجازولين وهو اس واساس العملية الإنتاجية فمن دونه لايمكن مطلقا العمل مما يعني فقدان الاف الناس لدخلهم هذا فضلا عن فقدان الخزينة العامة لموارد ضخمة كانت ستدخلها لو أن الوقود توفر ، وما قلناه عن الوقود نقوله كاملا عن الزئبق ونزيد عليه بالقول أن تدخل الدولة واحتكارها لهذا المدخل الحيوي والهام جعل المنافسة معدومة مما ضاعف قيمة الكيلوجرام منه الى عشرات الاضعاف وانعكس الأمر سلبا على العمل ككل ، وليت السادة في وزارة التعدين إذ يتحدثون عن علاج مشاكل تواجه التعدين الاهلي ليتهم يضعوا في حسبانهم اهم مشاكل المعدنين ممثلة في الوقود والزئبق إضافة إلى موضوع الرسوم الحكومية الباهظة والغير مبررة والسياسة التسويقية الخاطئة التي ستورد هذا القطاع الهام المهالك .

نقول للاخوة في التعدين انتبهوا جيدا لعملكم واجتهدوا في علاج هذه المشاكل التي تحيط بقطاع التعدين تفوزوا والا فان هذا القطاع الهام حتما الى اضمحلال وساعتها سيعم الندم كثيرين.