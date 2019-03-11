تصريح هولندي حول فرض الطوارئ في السودان اثناء زيارة الدقير

زارت سفيرة مملكة هولندا بالخرطوم السيدة كارين بوفن رئيس حزب المؤتمر السودانى المهندس عمر الدقير بمنزله صباح الاحد (10 مارس 2019م) بأمدرمان بغرض الاطمئنان على صحته، بعد فترة اعتقال دامت شهرين.

وأكدت السفيرة للدقير حرص بلادها على حقوق الإنسان فى السودان، وعبرت عن قلقها من استخدام قانون الطوارئ ضد المتظاهرين.

وأكد الدقير للسفيرة أن النظام يتحمل المسئولية عن الأزمة الشاملة التي يعيشها السودان، وأنه لا خيار سوى الاستجابة لدعوة الشعب بالرحيل، وتسليم مقاليد الأمور لسلطة انتقالية تدير البلاد بإرادة جماعية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والعبور بالوطن إلى رحاب السلام والتحول الديموقراطي.

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