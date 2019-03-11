امتحانات الشهادة السودانية : الوزارة تحقق بمجارى في امتحان اللغة العربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتزامها التحقيق حول سؤال ورد في إمتحان الشهادة الثانوية المساق الفني في مادة امتحان اللغة العربية من خارج المُقرر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس مجلس الامتحانات د. الطاهر حسن الطاهر في تصريحات صحفية (الأحد)، أن بعض معلمي التعليم الفني بالمدارس الثانوية أفادوا أن امتحان مادة اللغة العربية المقرر على طلاب المساق الفني والذي جلس له الطلاب (السبت) ورد به سؤال وجزء من سؤال من خارج المقرر.

وأكد الطاهر أنه سيتم التحقق من ذلك عند بداية التصحيح بمراجعة الاسئلة بواسطة مختصي المادة من كبار المصححين، وقطع بأنه إذا ثبت صحة ذلك سيتم توزيع درجات السؤال على بقية الأسئلة حفاظا على حقوق الطلاب وقال وقال “على الطلاب الممتحنين أن يطمئنوا أنهم لن بتضرروا”.

واكد الطاهر أن سياسة وزارة التربية الاهتمام بالتعليم الفني الذي يزود الطلاب بالمهارات ويرفد سوق العمل بالكوادر المدربة والقادرة على الاسهام في التنمية الصناعية وزيادة دخل الفرد ، وأشار الطاهر الى أن طلاب التعليم الفني بمساقاته التجاري والزراعي والصناعي والنسوي جلسوا لاداء امتحانهم بصورة مطمئنة.