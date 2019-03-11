بالفيديو مظاهرات السودان اليوم 81 – مواكب هادرة بمدينة أمدرمان و اعتقال المئات بينهم قيادات في...

سودانايل:

تواصلت المظاهرات المطالبة بسقوط النظام لليوم الحادي والثمانين على التوالي وشهد امس الأحد 10 مارس 2019م مواكب هادرة بمدينة امدرمان حيث تحركت عدة مواكب من مختلف أحياء مدينة امدرمان صوب المقر العام لحزب الأمة للتوجه بعد ذلك صوب البرلمان ولكن قوات الأمن أغلقت الطرقات المؤدية للبرلمان واطلقت الغاز المسيل للدموع واعتقلت المئات من بينهم قيادات في حزب الأمة منهم مريم الصادق المهدي وسارة نقدالله، وشهدت بقية أحياء امدرمان مظاهرات كبيرة خاصة في أحياء: العباسية، بانت، الموردة، شارع الفيل ، حي البوستة، سوق امدرمان، ودنوباوي، بيت المال، ابوروف ، وقد قامت قوات الأمن باعتقال أعداد كبيرة منهم.

وفي الخرطوم انطلقت مظاهرات ضخمة في حي بري الثائر حيث تصدى الثوار لمحاولات قوات الأمن الدخول إلى الحي.

وفي مدن السودان الأخرى اندلعت مظاهرات في مدينة ودمدني ومدينة اربجي.

وشهد صباح الاحد مظاهرات واعتصامات في كل من الجامعة الوطنية وجامعة ابن سينا حيث رفض الطلاب الجلوس للامتحانات ومواصلة الدراسة وخرجوا في مظاهرات وهم يهتفون لا تعليم في وضع أليم.

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