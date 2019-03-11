والي الشمالية: أبوابنا مفتوحة لكل المشاريع

أكد والي الشمالية، اللواء أمن محمد آدم النقي، أن أبواب ولايته ستظل مفتوحة لكل المشاريع التي يمولها بنك أمدرمان الوطني، والاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للمساهمة في مشروعات البنى التحتية.

كما أكد "النقي" خلال تدشينه الأحد، بنك أمدرمان الوطني فرع دنقلا، على ضرورة الاهتمام بتمويل مشاريع الشباب والأسر الصغيرة وقطاعات المرأة والمعاقين والمعاشيين وتحريكهم نحو الإنتاج.

وأشاد "النقي" بمسيرة البنك طيلة السنوات الماضية وما حققه من إنجازات جعلته رائد البنوك في البلاد، وامتدح مساهمة البنك في دعم مشاريع البنى التحتية على مستوى السودان عامة والولاية خاصة، داعياً لاستمرار الدعم في مجالات الزراعة والسياحة والتعدين.

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كما خاطب الاحتفال معتمد محلية دنقلا، العميد أحمد سليمان، معبراً عن سعادته وأهل المحلية بافتتاح بنك أمدرمان الوطني فرع دنقلا، مشيراً إلى أن البنك سيسهم في دعم مشاريع التنمية بجانب الاهتمام بقطاعات المجتمع، داعياً لأهمية بناء الثقة بين المصارف والمواطن.

إلى ذلك عدّد مدير بنك أمدرمان الوطني، عبدالحميد محمد جميل، إنجازات البنك ومساهمته الوطنية عبر دعم وتمويل العديد من المشروعات التنموية والخدمية والاقتصادية.

وأكد أن البنك سيعمل في منظومة واحدة مع كافة البنوك من أجل خدمة الاقتصاد الوطني والبرامج التنموية، معلناً عن تركيز البنك واهتمامه بكهربة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والتمويل الأصغر وتنمية الموارد.