زعيم المعارضة الفنزويلي يدعو البرلمان لإعلان حالة الطوارىء

أعلن زعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، اليوم الأحد، أنه سيطلب من البرلمان إعلان حالة الطوارىء لمواجهة الوضع الناجم عن أزمة انقطاع الكهرباء، التي تشل البلاد منذ الخميس الماضي.
وقال "غوايدو": "دعوت لدورة استثنائية غداً الإثنين للبرلمان الوطني لاتخاذ إجراءات فورية حول المساعدة الإنسانية"، كما دعا إلى "تحركات في الشارع".
وتشهد فنزويلا منذ عصر الخميس الماضي، انقطاع التيار الكهربائي ما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.
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