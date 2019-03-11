زعيم المعارضة الفنزويلي يدعو البرلمان لإعلان حالة الطوارىء

أعلن زعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، اليوم الأحد، أنه سيطلب من البرلمان إعلان حالة الطوارىء لمواجهة الوضع الناجم عن أزمة انقطاع الكهرباء، التي تشل البلاد منذ الخميس الماضي.

وقال "غوايدو": "دعوت لدورة استثنائية غداً الإثنين للبرلمان الوطني لاتخاذ إجراءات فورية حول المساعدة الإنسانية"، كما دعا إلى "تحركات في الشارع".

وأضاف: "سأطلب الإثنين من الجمعية الوطنية إعلان حالة الطوارىء لإتاحة دخول المساعدة الإنسانية" للبلاد ما سيتيح "طلب المساعدة الدولية"، متابعًا: "يتعين أن نهتم بهذه الكارثة حالاً".

حيث يوجد على حدود فنزويلا مع كولومبيا والبرازيل 250 طناً على الأقل من المساعدات من أغذية وأدوية أرسلت أساساً من الولايات المتحدة، ومنعت الحكومة الفنزويلية في 23 فبراير(شباط) الماضي، دخولها إلى البلاد.

وتشهد فنزويلا منذ عصر الخميس الماضي، انقطاع التيار الكهربائي ما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.