الفنانة ندى القلعة تلتحف عباءة الحقيبة بعد جفاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في حالة نادرة طوال مسيرتها الفنية خرجت الفنانة الجماهيرية ندى القلعة من ميدان أعمالها الخاصة إلى رحاب الحقيبة لتقدم تسجيلاً تؤدي خلاله أغنية الحقيبة الشهيرة رائعة الشاعر ود الرضي (أحرموني ولا تحرموني) . الأداء الذي قدمته ندى القلعة للأغنية الشهيرة أظهرت من خلاله قدراتها التطريبية بعيداً عن طغيان الموسيقى والإيقاعات التي تميز أغنياتها الخاصة التي ظلت تقدمها في حفلاتها الجماهيرية حيث اعتمدت على الإيقاع وصوتها المجرد وموسيقى خفيفة هادئة.

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