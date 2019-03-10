وأيضاً العدة !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> كتب صديقي التاي عن العدة أمس..

> كتب من بعد غيبة… ونقول له حمداً لله على السلامة..

> وليس مهماً أين كان غائباً، هو وقلمه… فالمهم أنه عاد وخلاص..

> وإنما المهم أن (عدته) هذه ذكرتني بعدة سابقة لي..

> تذكرت والذكرى تهيج لذي الهوى … ومن حاجة المحزون أن يتذكرا..

> أو يمكننا أن نقول : تهيج لذي العدة… فيتسق المعنى..

> فقد كنت كتبت كلمة عن العدة ذاتها… تحت العنوان ذاته، العدة..

> ولا يختلف المضمون كثيراً عن مضمون عدة التاي..

> وأصل الحكاية أن زميلي العزيز هذا أثار عصفاً ذهنياً – عائلياً – أثناء غيابه..

> غيابه عن زاويته طبعاً….. لا البيت..

> وخلص ذلكم العصف إلى ضرورة البحث عن مصدر دخل آخر… أكثر أماناً..

> فإذا بابنته الصغيرة لا تجد أشد أماناً من العدة..

> أن يعمل بائعاً للأواني المنزلية… وحبذا – تحديداً – (دلالي عدة) للنسوة بالأحياء..

> ويقول أحمد يوسف التاي إن الفكرة استهوته جداً..

> وتوقع أن يجني من ورائها دخلاً أفضل من الذي يدره عليه عمله الصحفي..

> وفي كلمتي تلك قلت إن زميلاً مصرفياً (فعلها)..

> فقد كان مثلي – أيام عملنا بالبنك – يُطارد (حارة حارة… بيت بيت… زنقة زنقة)..

> وذلك في بدايات عهد الإنقاذ… وعز هوجة الصالح العام..

> فقد كانت عملية تمكين (القوي الأمين) تجري على قدم… وساق… و (نقالة)..

> ومفردة نقالة هنا نعنيها تماماً… بمعناها الحقيقي..

> فمنهم من أصابته جلطة… ومنهم من أصابته ذبحة… ومنهم من أصابته مصيبة الموت..

> أما أنا وزميلي فلم يصبنا – والحمد لله – سوى الأسى..

> أسى على أنفسنا أولاً… ثم على المصارف – والخدمة المدنية عموماً – من بعد..

> وذلك بعد أن رأينا ماذا فعل (الأقوياء الأمناء)..

> وتفرغت أنا للمجال الذي كنت أمارسه كهواية… وأحبه، وهو الصحافة..

> وتفرغ زميلي اليساري لمهنة التعليم… أستاذاً للتاريخ..

> ولكنه لم يهنأ بها – وفيها – إلا بمقدار ما هنأت أنا بين أزقة الصحافة… وحاراتها..

> فقد كان يُطارد أيضاً، حارة حارة… وبيت بيت..

> أو فعلياً، مدرسة مدرسة… إلى أن ترك التدريس… وكرس جهده لمهنة جديدة..

> وصار بمقتضاها هو الذي يطارد (بيت بيت… وحارة حارة)..

> يطارد النساء بعدته، كمشة كمشة… وملعقة ملعقة… وطنجرة طنجرة..

> وشعر بالأمان حيال نفسه… وعدته..

> أو – اقتباساً من عادل إمام في إحدى مسرحياته – ما عاد (يخاف على العدة)..

> ولا من تصاريف الأيام… والليالي… و(المحليات)..

> وهذا ما موعودٌ به زميلي – وصديقي – التاي… إن هو عمل بنصيحة صغيرته..

> و(امتلك) عدةً عوضاً عن القلم..

> ثم ردد عبارته النبوية الشهيرة التي يختم بها زاويته المقروءة دوماً :

> اللهم هذا قسمي فيما (أملك) !!.