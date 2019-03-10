جمهورية لا مملكة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*تنقلات اللاعبين بدت

*كالعادة كلنا نصبنا انفسنا كشيفين وخبراء واعضاء غرفة تسجيلات

*اعتادت الاندية في السودان او معظمها ان تتعامل مع موسم تنقلات اللاعبين

*كمعاملتنا في موسم فتح المدارس

*كلو زول يجي جاري زول داير يسجلو

*وبعضنا ابتغاءا لوجه الله يقوم بذلك

*والبعض الآخر ابتغاء منفعة يعرفها تماما وكبري سيخو كلو بي غادي

*هذه الممارسات تجد مساحتها وتتمدد في عهود الفوضي والشوفونية

*والشكية لي اب ايدا قوية

*التسجيلات عندنا ترفع شعار يلا يا اولاد المدارس

*فبلادي سهول تسع الفوضي وبلادي حقول الغام تزرع في مساحات القمح

*لذا برغم هيلمانات الانتقالات وقنبلة التسجيلات والاحسن من ساماتا

*تكون المحصلة صفرا كبيرا سرعان ماننساه في فترة التسجيلات الجديدة

*لنعود من جديد

*ويلا يا اولاد المدارس وتسجيلات المغارس

*كلنا ننصب انفسنا كشيفين نرشح الجدد ولا يهمنا في اي خانة يتم تسجيلهم

*هذه المرة بعضنا رشح ستة

*ادوني ستة خانات نفضيها للسته الجدد

*هل لدينا من الخانات ماهي شاغرة لكمية الجدد المقترحة؟؟

*وهل نغيب دور الجهاز الفني من احد اهم المشاهد التي يجب ان يظهر فيها في دور البطولة؟؟

*انها همجية لامنهجية

*واعتقد ان ازمان الهمجيات قد ولت في عهود توجهات وتوجيهات الفيفا الجديدة

*لامجال للملكية والامراء والحاشية

*انه زمن المنهج والبرامج والخطط

*تخصص وتقسيم عمل

*وجمعيات عمومية ومحاسبات دقيقة

*لذا نريدها جمهورية ديمقراطية حقة

*واذا اردنا غير ذلك

*بالتأكيد سيفوتنا القطار

*لنعود للمربع الاول

*مربع كنا وكنا وزمان

*المهم

*اذا ادرنا التسجيلات وفقا لرؤية الجهاز الفني

*يبقي خير وبركة وفهم

*اما اذا تعاملنا معاها بمفهوم يلا يا اولاد المدارس

*نبقي لسة بعيدين نعاني من التخلف عن ركب الدنيا التي تتقدم من حولنا في كل لحظة

*فالجهاز الفني وحده هو الادري بمكامن الضعف واماكن القوة

*وهو وحده الادري بمن هو اللاعب الذي يحتاجه من خارج ديار المريخ

*وهو وحده الذي له حق الاختيار من بين الخيارات المطروحة

*ايها الناس

*اتفقنا علي وحدة الصف المريخي في هذه المرحلة بالذات كي نتقدم بثبات نحو نهائي العرب

*ولكن يظهر قصة الانجاز في عصر هذا المجلس فكرة لاتروق لبعض الاقليات

*فبرغم النداء الا انهم لازالوا يكيلون السباب والشتائم للمجلس الحالي

*وبعضهم يفرق بين الاعضاء المنتخبين والاعضاء المضافين

*كي يوجه سهامه للمنتخبين بالطبع

*لا لشئ سوي انهم لايتخيلون ولايريدون انجازا مريخيا الا في عهود بعينها

*وصفوهم بآكلي التفاح

*وبالشماسة

*فان كانت الاقامة بالمملكة المتحدة الخالعه المستجدين دي تخرج الانسان عن وصف شماسي

*اول زول بطلع قريش الذي كان يذهب للملكة المتحدة بالبصات

*بدري الكلام ده

*ولا اظن ان لفظ شماسي يناسب علي اسد خريج جامعة امدرمان الاسلامية ادارة الاعمال ونظامي كمان

*لابد من العودة للسيرة الذاتية لاعضاء المجلس كي نكتشف من منهم هو الشماسي

*وبالطبع الرجوع للسيرة الذاتيه لمن يطلق لفظ شماسه علي عواهنه

*لنري كيف انه اخرج نفسه من قبيلة الشماسة

*المهم

*بالنوايا الصادقة

*وبجهود الشرفاء

*سيتأهل الزعيم الديمقراطي

*رغما عن اي محاولات كيد يريدها بعضنا

*التاريخ يسجل الانجاز للكيان

*مالي زول ولا للكيمان

*وسع عقلك يامان

*ايها الناس

*كلو زول بسهم بالعندو وحسب قناعاتو في مسيرة المريخ

*اخوان لينا كانوا يؤمنون بالامور الغيبية

*يسافروا لاجل المريخ ويدفعون من حر مالهم

*اكتشفنا ان الامر لم يكن لاجل المريخ

*لان كبيرهم الذي طلب منه بعضهم الاتصال والسفر لدعم المريخ بالطريقة ديك

*رفض متعللا بقوله

*انتوا دايرين المجلس ده يقعد مية سنة ولاشنو؟؟

*الناس ديل لو شالوا كاس العرب ده تاني مابفوتونا

*بقعدوا مية سنة

*ده نموذج والله موجود وقاعد

*لكن ياهذا

*الكاس مابشيلوهوا الناس ديل

*الكاس بشيلو المريخ الكيان

*وبرضك يمضي قطار الانجاز

*وكل الشكر للذين دعموا القطار باموالهم وجهدهم المتمثل في المبادارات والنفرات

*انه المريخ وكفي

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*امس الشوارع نضفت لينا

*لاعربية نفايات المابتجينا

*نضفتا لينا

*ولا شركة اجنبية جابوها لينا

*بي ايدينا صممنا لازم نبنيك يابلدنا

*كان الشعار لدينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال حيرتونا ياخ

والي لقاء

سلك