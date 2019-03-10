جمهورية لا مملكة.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*تنقلات اللاعبين بدت
*كالعادة كلنا نصبنا انفسنا كشيفين وخبراء واعضاء غرفة تسجيلات
*اعتادت الاندية في السودان او معظمها ان تتعامل مع موسم تنقلات اللاعبين
*كمعاملتنا في موسم فتح المدارس
*كلو زول يجي جاري زول داير يسجلو
*وبعضنا ابتغاءا لوجه الله يقوم بذلك
*والبعض الآخر ابتغاء منفعة يعرفها تماما وكبري سيخو كلو بي غادي
*هذه الممارسات تجد مساحتها وتتمدد في عهود الفوضي والشوفونية
*والشكية لي اب ايدا قوية
*التسجيلات عندنا ترفع شعار يلا يا اولاد المدارس
*فبلادي سهول تسع الفوضي وبلادي حقول الغام تزرع في مساحات القمح
*لذا برغم هيلمانات الانتقالات وقنبلة التسجيلات والاحسن من ساماتا
*تكون المحصلة صفرا كبيرا سرعان ماننساه في فترة التسجيلات الجديدة
*لنعود من جديد
*ويلا يا اولاد المدارس وتسجيلات المغارس
*كلنا ننصب انفسنا كشيفين نرشح الجدد ولا يهمنا في اي خانة يتم تسجيلهم
*هذه المرة بعضنا رشح ستة
*ادوني ستة خانات نفضيها للسته الجدد
*هل لدينا من الخانات ماهي شاغرة لكمية الجدد المقترحة؟؟
*وهل نغيب دور الجهاز الفني من احد اهم المشاهد التي يجب ان يظهر فيها في دور البطولة؟؟
*انها همجية لامنهجية
*واعتقد ان ازمان الهمجيات قد ولت في عهود توجهات وتوجيهات الفيفا الجديدة
*لامجال للملكية والامراء والحاشية
*انه زمن المنهج والبرامج والخطط
*تخصص وتقسيم عمل
*وجمعيات عمومية ومحاسبات دقيقة
*لذا نريدها جمهورية ديمقراطية حقة
*واذا اردنا غير ذلك
*بالتأكيد سيفوتنا القطار
*لنعود للمربع الاول
*مربع كنا وكنا وزمان
*المهم
*اذا ادرنا التسجيلات وفقا لرؤية الجهاز الفني
*يبقي خير وبركة وفهم
*اما اذا تعاملنا معاها بمفهوم يلا يا اولاد المدارس
*نبقي لسة بعيدين نعاني من التخلف عن ركب الدنيا التي تتقدم من حولنا في كل لحظة
*فالجهاز الفني وحده هو الادري بمكامن الضعف واماكن القوة
*وهو وحده الادري بمن هو اللاعب الذي يحتاجه من خارج ديار المريخ
*وهو وحده الذي له حق الاختيار من بين الخيارات المطروحة
*ايها الناس
*اتفقنا علي وحدة الصف المريخي في هذه المرحلة بالذات كي نتقدم بثبات نحو نهائي العرب
*ولكن يظهر قصة الانجاز في عصر هذا المجلس فكرة لاتروق لبعض الاقليات
*فبرغم النداء الا انهم لازالوا يكيلون السباب والشتائم للمجلس الحالي
*وبعضهم يفرق بين الاعضاء المنتخبين والاعضاء المضافين
*كي يوجه سهامه للمنتخبين بالطبع
*لا لشئ سوي انهم لايتخيلون ولايريدون انجازا مريخيا الا في عهود بعينها
*وصفوهم بآكلي التفاح
*وبالشماسة
*فان كانت الاقامة بالمملكة المتحدة الخالعه المستجدين دي تخرج الانسان عن وصف شماسي
*اول زول بطلع قريش الذي كان يذهب للملكة المتحدة بالبصات
*بدري الكلام ده
*ولا اظن ان لفظ شماسي يناسب علي اسد خريج جامعة امدرمان الاسلامية ادارة الاعمال ونظامي كمان
*لابد من العودة للسيرة الذاتية لاعضاء المجلس كي نكتشف من منهم هو الشماسي
*وبالطبع الرجوع للسيرة الذاتيه لمن يطلق لفظ شماسه علي عواهنه
*لنري كيف انه اخرج نفسه من قبيلة الشماسة
*المهم
*بالنوايا الصادقة
*وبجهود الشرفاء
*سيتأهل الزعيم الديمقراطي
*رغما عن اي محاولات كيد يريدها بعضنا
*التاريخ يسجل الانجاز للكيان
*مالي زول ولا للكيمان
*وسع عقلك يامان
*ايها الناس
*كلو زول بسهم بالعندو وحسب قناعاتو في مسيرة المريخ
*اخوان لينا كانوا يؤمنون بالامور الغيبية
*يسافروا لاجل المريخ ويدفعون من حر مالهم
*اكتشفنا ان الامر لم يكن لاجل المريخ
*لان كبيرهم الذي طلب منه بعضهم الاتصال والسفر لدعم المريخ بالطريقة ديك
*رفض متعللا بقوله
*انتوا دايرين المجلس ده يقعد مية سنة ولاشنو؟؟
*الناس ديل لو شالوا كاس العرب ده تاني مابفوتونا
*بقعدوا مية سنة
*ده نموذج والله موجود وقاعد
*لكن ياهذا
*الكاس مابشيلوهوا الناس ديل
*الكاس بشيلو المريخ الكيان
*وبرضك يمضي قطار الانجاز
*وكل الشكر للذين دعموا القطار باموالهم وجهدهم المتمثل في المبادارات والنفرات
*انه المريخ وكفي
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*امس الشوارع نضفت لينا
*لاعربية نفايات المابتجينا
*نضفتا لينا
*ولا شركة اجنبية جابوها لينا
*بي ايدينا صممنا لازم نبنيك يابلدنا
*كان الشعار لدينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال حيرتونا ياخ
والي لقاء
سلك
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