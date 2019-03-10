بالفيديو : صوت مصطفى سيد أحمد ينبعث تحت (حائط) جالوص ورواد المواقع يلفتون نظر السر قدور

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر فيه فنان شاب يؤدي أغنية الفنان الراحل مصطفى سيد أحمد (غدار دموعك) حيث عكس ناشروا الفيديو إعجابهم بصوته وأداءه وعزفه على آلة العود من خلال تعليقهم المصاحب للتسجيل حيث كتب (فرق شاسع بين اللاميهم السر قدور في برنامج أغاني وأغاني وأمثال هؤلاء المهمشين).

الفنان الذي آثار إعجاب رواد مواقع التواصل ظهر بصورة تناقض موهبته الكبيرة التي أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل حيث ظهر في مكان متواضع وتظهر خلفة صورة حائط من (جالوص) في منطقة شعبية بسيطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)