كتلة "التغيير " تتراجع عن الموافقة على حالة الطوارئ

أكد الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأحد على اعتماد تشكيل عددًا من اللجان وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار تركي آل شيخ، لمناقشة العديد من الملفات.



وتم اعتماد اللجنة المنظمة برئاسة محمد روراوة ومعتصم جعفر نائبًا، فيما تمّ التأمين على رئاسة غانم أحمد للجنة الإشرافية على لجنة الحكام.

وسيشرف وديع الجرئ على اللجنة الطبية، فيما سيتولى جاسم الشكيلي لجنة التطوير، وسيقود اللجنة القانونية حميد الشيباني.

وأوكل الاتحاد العربي الإشراف على الأمور العاجلة لعبد الخالف مسعود، فيما تمّ تسمية هاني أبو ريدة رئيسًا للجنة العلاقات الدولية، وترأست سمر نصار اللجنة النسائية.

وشكّل كلاً من نائبا رئيس الاتحاد، محمد روراوه عبدالخالق مسعود ، عبد الإله الدلاك جبريل الرجوب هاني أبو ريدة معتصم جعفر، غانم أحمد، جاسم الشكيلي، وديع الجريء، سمر نصار، طلال آل الشيخ ونائب الأمين العام للاتحاد الأستاذ مبارك الضفيان.