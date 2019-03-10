الشرطة التركية تقتحم مقر حزب الشعوب الكردي في ديار بكر

اقتحمت الشرطة التركية مقر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في ديار بكر، جنوب شرق تركي".
وقالت مصادر، حسب ما ورد عن وكالة أنباء "24"، إن الشرطة التركية استخدمت العنف ضد نواب وأعضاء الحزب الذين قاوموهم خلال الاقتحام، وفق صحيفة "زمان" التركية اليوم الأحد.
واعتقلت قوات الأمن التركية 7 من أصل 10 مضربين عن الطعام دعماً لنائبة الحزب عن مدينة هكاري، ليلى جوفان، المضربة عن الطعام رفضاً لاستمرار حبس زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.
وقال نائب الحزب عن مدينة دياربكر، موسى فارس أوغلاري، في مؤتمر صحافي، إن الحملة الأمنية على الحزب غير قانونية، ولا يمكن قبولها.
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