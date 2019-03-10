الهلال يتعادل أمام الأشانتي ويقترب من الترشح لربع النهائي

تعادل الهلال أمام مضيفه فريق الأشانتي كوتوكو الغاني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بملعب "بابا يارا" بمدينة كوماسي الغانية

تقدم الهلال بهدف السبق عند الدقيقة "32" من عمر الشوط الأول عن طريق مهاجمة المتيمز وليد الشعلة مستفيداً من العكسية المتقنة من قائد الفريق عبد اللطيف بوي.

وفي الدقائق الأخيرة للمباراة أدرك أصحاب الأرض هدف التعادل عند الدقيقة ”84“ ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

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وبهذه النتيجة إرتفع الهلال بنقاطة إلي ثمانية نقاط حصدهما من إنتصارين داخل الأرض أمام زيسكو الزامبي والاشانتي نفسة وتعادلين أمام ناكانا وكوتوكو خارج الأرض .. ليجلس إثرها في المركز الثاني في المجموعة خلف ناكانا المتصدر بتسعة نقاط

فيما بقي الأشانتي في المركز الأخير بسبعة نقاط حصدهما من إنتصارين داخل الأرض أمام كل من زيسكو وناكانا الزامبين وخسارة أمام ناكانا والهلال خارج الأرض وتعادل في مباراة اليوم أمام ممثل السودان.

ورفض الهلال أن يقطع تذكرة التآهل لدور ربع النهائي عندما فرط في فوز كان متناول اليد حتي الأمتار الأخير من عمر المباراة ليؤجل آمر التأهل لمباراته القادمة أمام ناكانا بملعب ”الجوهرة الزرقاء“ بأم درمان