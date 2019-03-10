قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على المواصفات التقنية للهاتف الجديد Huawei Nova 4e

من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 4e في اليوم 14 من شهر مارس الجاري، وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب بعض المواصفات التقنية الرئيسية لهذا الهاتف.

ووفقا للتسريب الذي وردنا اليوم، فيبدو أن الهاتف Huawei Nova 4e سيضم شاشة بحجم 6.15 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710 بتردد 2.2GHz، ومعالج رسوميات من فئة Mali-G51، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB ستكون على الأرجح قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3340mAh تدعم تقنية الشحن السريع.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب الجديد أن الهاتف Huawei Nova 4e سيكون متوفرًا كذلك بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأبيض، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie كما أنه سيأتي مع واجهة EMUI 9.0.1. وفي حين أن هذا التسريب لا يكشف لنا عن عدد الكاميرات في الهاتف ودقتها، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة أن الهاتف Huawei Nova 4e سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، في حين سيضم ثلاث كاميرات في الخلف.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه بعد إطلاق الهاتف Huawei Nova 4e في الصين سيتم إطلاقه كذلك على الصعيد العالمي، ولكن تحت إسم Huawei P30 Lite.