شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعار الهلال لاعبه الصادق شلش الى نادي الامل عطبرة وذلك عقب حصول الهلال على خدمات اللاعب سليم محمد الذي انتقل رسميا للهلال وكان الامل قد طالب باللاعب شلش في حين ان الادارة الفنية حددت دراج المتواجد مع الهلال في غانا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يعير الصادق شلش للامل عطبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.