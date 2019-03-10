بعد توقف دام خمس سنوات.. بنك سوداني المركزي يستأنف التحويلات المصرفية مع السعودية

الخليج 365 : أعلن بنك الخرطوم، عن استئناف التحويلات الفورية المالية بين السودان والمملكة العربية السعودية.

وقال البنك في منشور نشر على موقعه الرسمي بـ(فيس بوك) إنه استأنف التحويلات بينه والمملكة عبر بنك الجزيرة السعودي.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار مساعي المصرف المستمرة لتوسيع وتعزيز شبكة المراسلين.

وفي العام 2014 تلقى بنك السودان المركزي إخطاراً رسمياً بإيقاف كافة التحويلات والمقاصات من وإلى المصارف السعودية،

وتعرضت المصارف السعودية إلى ضغوط من جهات غربية بإيقاف التعامل المصرفي مع السودان في إطار العقوبات اﻻقتصادية المفروضة عليه، منذ تسعينيات القرن الماضي. المادة السابقة نكانا الزامي ينتزع الصدارة من الهلال بإسقاط زيسكو بثلاثية نظيفة المقالة القادمة الفنانة ندى القلعة تلتحف عباءة الحقيبة بعد جفاء

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