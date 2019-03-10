نكانا الزامي ينتزع الصدارة من الهلال بإسقاط زيسكو بثلاثية نظيفة

الخليج 365 : تغلب نكانا الزامبي، اليوم الأحد، على ضيفه ومواطنه زيسكو (3-0)، لحساب خامس جولات دور المجموعات، ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأحرز أهداف نكانا كل من، كيفين كامبامبا في الدقيقة 64، ورونالد كامبامبا في الدقيقة 85، والبديل شادريك موسوندا في الدقيقة 89.

وبذلك، أصبح نكانا في صدارة المجموعة الثالثة، رافعا رصيده إلى 9 نقاط، حيث انتزع القمة من الهلال، بينما تجمد زيسكو عند 4 نقاط، في ذيل الترتيب، ليودع البطولة.

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