الهلال السوداني والاشانتي الغاني يتعادلان بهدف لكل في الكونفدرالية

الخليج 365 :

تعادل الهلال بهدف لكل امام الاشانتي كوتوكو الغاني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب بابا يارا في كوماسي معقل الاشانتي لحصل الهلال على نقطة غالية ويتراجع الى المركز الثاني خلف ناكانا برصيد 8 نقاط فيما صعد الاشانتي الى 7 نقاط ويحتل المركز الثالث قبل جولة الحسم في زامبيا والسودان

الشوط الاول

جاء قويا خاصة من جانب الهلال الذي حصل على اول ركلة زاوية في المباراة تمر الى ضربة مرمي لصالح الاشانتي

حاول الاشانتي مباغتة الهلال لكن دون جدوي بعد ان ابعد الحارس جمال سالم اخطر الكرات

حصل الهلال على ركلة زاوية مجددا لم ينفذها اللاعب شيبوب بطريقة مثالية تمر كرته الى جانبية

عاد الاشانتي مجددا الى مجريات اللعب وسدد له اللاعب يعقوبا تسديدة قوية تمر الى ضربة مرمى للهلال .

هدف للشعلة

ارسل اللاعب الوطني شيبوب عكسية قابلها اللاعب وليد الشعلة برأسية الى داخل الشباك هدفا للهلال منح الضيوف الافضلية والاستمرار في البحث عن هدف الامان .

اطلق اللاعب يعقوبا تسديدة حولها جمال سالم الى وسط الملعب تجد اللاعب الغاني الذي ارسل عكسية تمر الى ركلة زاية لم يحسن الاستفادة منها .

في الدقائق الاخيرة تعرض اللاعب محمد موسى الضي لاصابة وخرج للعلاج لينتهي الشوط الاول بتقدم الهلال بهدف اللاعب وليد الشعلة .

الشوط الثاني

نجح الهلال في بدايته في كسر ايقاع الاشانتي بعد ان لعب باسلوب دفاعي واعتمد على الهجمات المرتدة والتي لا نخلو من الخطورة سرعان ما عاد الازرق لبناء الهجمات من عمق الملعب والتي شكلت خطورة بالغة على مرمي الاشانتي .

تواصل البحث الهلالي عن هدف ثاني وقاد له اللاعب الضي هجمة متحركة لكنها افتقدت اللمسة الاخيرة .

سدد اللاعب ادمز كرة قوية تمر الى ضربة مرمي للهلال .

عاد الاشانتي وحصل على فرصة مواتية للتسجيل ويسدد يعقوبا لكن كرته ابعدها الحارس جمال سالم الى وسط الملعب وتتواصل عمليات الاشانتي ويسدد له فري بونغ لكن تمر الى خارج الملعب .

اهدر اللاعب وليد الشعلة فرصة اضافة الهدف الثاني من تسديدة حولها الحارس الى ركلة زاوية .

انقذ الحارس جمال سالم هدفا محققا من تسديدة قوية حولها الى جانبية .

كاد اللاعب شيبوب ان ينهي اللقاء ولكن ارسل كرة عكسية بدلا عن التسديد المباشر في المرمي ليهدر هدفا للهلال وهو في وضعية افضل .

بطاقة صفراء لابونغ

حصل اللاعب ابونغ على بطاقة صفراء بسبب تمثيله داخل منطقة جزاء الهلال

هدف التعادل

احرز اللاعب يعقوبا سينغل هدف التعادل في الدقيقة 86 وكان حكم اللقاء قد منحه بطاقة صفراء بسبب احتفاله بالهدف .

اطلق اللاعب فارس عبد الله تسديدة قوسية تسلمها الحارس الغاني .

احتسب الحكم ثلاث دقائق كزمن مبدد لم تسفر عن جديد لينتهي اللقاء بالتعادب بهدف لكل