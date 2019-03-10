القطن… الذهب الابيض الذي فقد بريقه….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تراجعت المساحات المزروعة من القطن بصورة لافتة، وذلك لإحجام أعداد كبيرة من المزارعين عن زراعته لأسباب وصفوها بالمهدد الحقيقي لهذا القطاع الذي يدر على الخزينة المركزية مليارات الدولارات، وتتمثل هذه المهددات في تتضاعًف تكلفة الإنتاج بنسبة 100%، وشح الجازولين، بالإضافة لحوادث الحرائق المتكررة في الآونة الأخيرة، والتي كبدت المزارعين خسائر فادحة الشيء الذي جعلهم يدخلون في مديونيات متراكمة قد تزج بهم في السجون.

لكل هذه الأسباب ابتعدوا عن زراعته، هذا الاحجام ترك فجوة كبيرة في اقتصاد البلاد..”الصيحة” قلّبت هذا الملف مع كل الجهات ذات الصلة في هذا التحقيق:

إحجام وخوف

لم يكن اتخاذ قرار زراعة محصول القطن العام الماضي، أمراً يسيراً على حامد إبراهيم، فهو يدرك تمامًا الأزمات والمشاكل التي يعاني منها أكثر من “12” ألف مزارع يعملون في القطاع بالبلاد، رغم ذلك خاض المغامرة بعد أن استدان مبلغاً مالياً يمكنه من شراء الأسمدة والمبيدات، على أمل أن يتمكن من تسويق محصوله بسعر يوازي قيمة مصاريف زراعة القطن المكلفة. ولم يمنعه التقدم في العمر من الوقوف تحت الشمس لفترات طويلة لجني المحصول بمعية أبنائه الثلاثة، وعدد من العمال الذين استأجرهم مقابل مبالغ مرتفعة.

لدى حامد الكثير من الأمنيات التي يسعى لتحقيقها، في مقدمتها التوسع في المساحات الزراعية من خلال استئجار فدان آخر من ملاك الأراضي بربك ، لكنه تراجع عن الفكرة خوفاً من الدخول في مديونيات وخسائر تزج به في السجون، حيث قال لـ”الصيحة “، إن زراعة القطن في السودان “ورطة” كبيرة لا يتحملها إلا أصحاب القلوب القوية”، وأنه لم يكن يرغب في الزراعة، لأنه يدرك المشاكل التي تواجه المزارعين، والتي أجملها في ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وعدم توفر السيولة، ورفع الدولة يدها عن الدعم، إضافة إلى مشاكل الري والتلوث وغياب التسويق، مما أدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة القطن، والالتفات إلى زراعة المحاصيل التي لا تحتاج إلى أسمدة بالقدر الكافي مثل الذرة وغيرها. وأضاف أنه بسبب المديونيات والعجز عن السداد الآن يقضي عدد كبير من المزارعين سنوات عمرهم داخل السجون .

صعوبات متعددة

سراج الدين محمد صادق، أحد المزارعين في ولاية القضارف، شكا من تضاعف أسعار المدخلات الزراعية بنسبة “100%” سنوياً مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وأشار إلى أن أكبر مهدّد لزراعة المحصول يتمثل في شح الجازولين، إضافة إلى تأخير التمويل ودخول العمالة مؤخراً في اللقيط، وأردف أن شح السيولة انعكس سلباً على الزراعة المروية للمحصول، وأرجع انخفاض الإنتاجية في المساحة المزروعة البالغة “151” ألف فدان بولايته، للمعدل غير العادي في زيادة الأمطار والذي بلغ “1200” ملم في الخريف الماضي.

وأوضح أن المعدل المناسب للأمطار يتراوح بين “600 ـ 700” ملم، وطالب بضرورة تدخل الدولة لتمويل الآليات الزراعية للحصاد الآلي.

فيما أشار مزارع ــ فضل حجب اسمه ــ إلى أن زراعة القطن المحور وراثياً لأكثر من ثلاث سنوات يولد نوعاً من الآفات التي تقضي عليه، واعتبر تلك المشكلة الأساسية التي أدت إلى انخفاض إنتاجية القطن في المناطق الزراعية.

مهددات للقطاع

آدم خليل أحد العاملين في محالج “ربك” تأسف على ضعف الأجور، وعدم توفّر أدوات السلامة وتعرضهم كعمال حلج للأمراض، وأبدى قلقه الشديد للتدهور الذي أصاب القطاع، وطالب ببذل الجهود حتى يتربع القطن على عرشه من خلال زيادة الرقعة المزروعة وتوفير الدعم اللازم.

وأبدى حزنًا شديدًا على ظاهرة اعتبرها آفة العصر والتي تهدد المحصول والمتمثلة في الحرائق التي تلتهم القطن، آخرها الحرائق التي شبّت على مستوى محالج بالات القطن بربك دون معرفة الأسباب، الأمر الذي كلف المزارعين خسائر فادحة، وحذر من مغبة ذلك، لأنه يكلف البلاد الكثير، وضم عدد من عمال “حلج ” القطن صوتهم إلى صوت خليل، وطالبوا بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحرائق المتكررة التي باتت تتعرض لها المحالج خلال العامين الماضيين، وأشاروا إلى أن كل الحرائق تقيد ضد مجهول حسب تقارير الأجهزة الشرطية.

أدوية مضروبة

واتفق حافظ عبد الحفيظ، أحد منتجي القطن، مع حديث المزارعين حول قلة إنتاج المحصول، وقال: ظلت الإنتاجية في انخفاض غير مسبوق منذ الأعوام الثلاثة الماضية، واستمرت حتى اليوم، وذلك بسبب استخدام بعض المزارعين أدوية “مضروبة” لمكافحة الحشرات والآفات أضرّت كثيراً بالمزارع، وطالب بضرورة الاهتمام بهذه المشكلة، وإشار الى المحاباة في منح الدولة الامتيازات في مجال التصدير، حيث يتمتع بها البعض ويحرم منها آخرون، وتابع: ” حتى الآن يفتح التصدير لكي يزداد الغني غنىً والفقير فقراً”، وأن كل المنتجين والمزارعين يشتكون من عدم وجود سعر موحد للقطن، إضافة إلى ارتفاع تكاليف موسم الحصاد، مما أدخل البعض في مشاكل مالية أسهمت في إفقار بعض العاملين في القطاع، وبعضهم اضطر لببيع ممتلكاته لمواجهة الأزمات المالية بسبب الديون.

خسائر فادحة

مدير عام المحالج الآفريقية المهندس علاء الدين أحمد محمد حسن، قال: إن الحريق الكبير الذي شبّ بمحالج مدينة “ربك” تسبّب فى خسائر ضخمة، حيث أنه التهم في يوم واحد “1570 ” طناً من إنتاج القطن الذي يتبع لشركات مختلفة في مطلع العام الحالي، وكشف لـ”الصيحة” عن حريق آخر في ذات التوقيت والذي قضى على ” 50″ طناً من (بالات) القطن داخل قطار، وهي تتبع للمحلج الصيني، وكانت في طريقها للتصدير، وأضاف لـ” الصيحة “إن الحريق طال عدداً من الأفدنة المزروعة الأخرى، وأرجع الأسباب إلى الإهمال وإلى عوامل أخرى، تؤدي إلى انتشاره، وطالب بالمراقبة الدقيقة وإيجاد نظم للترطيب في الصيف للحفاظ على المحصول، إلى جانب المزيد من احتياطات سلامة والإطفاء، وعمل إنذار مبكر، خاصة وأن أصحاب المحالج يستخدمون حاسة “الشم” لمعرفة الحريق.

خوف من خسائر

وحول نوعية المحالج بالسودان، ذكر علاء الدين أن معظمها “صيني وتركي”، وأنها زادت في الفترة الأخيرة ومن الممكن أن تغطي إنتاج القطن، خاصة بعد إعادة فتح المحالج التي توقفت، وحذّر مصدر مطلع من مغبة تفشي ظاهرة حريق القطن التي زادت بشكل مُتسارع خلال الأعوام السابقة، وأشار إلى ضعف دور إدارات المحالج بالولايات، وإلى وجود فساد مؤسس في المحصول يقابله غياب لوزارة الزراعة.

في الإطار حاولنا الاتصال بواحدة من إدارات المحالج عبر إعلام الشركة السودانية للأقطان ومقرها الخرطوم، لمعرفة حجم الحريق في القطن والدور الذي تلعبه هذه الإدارات حيال الظاهرة الخطيرة، وحيال المهددات التي تواجه المحصول كافة، وبعد تواصل مستمر مع مسؤولة الإعلام بالشركة، علمنا أن الإدارات رفضت مدنا بأي معلومة، وقالوا: ليس لديهم ما يُقال في الوقت الحالي بحجة أنهم بصدد عقد اجتماعات ولم يوضح لنا ماذا ستناقش هذه الاجتماعات.

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فوضى وتلاعب

وزاد علاء الدين حول المخاطر التي تهدد المحصول، أنه وبسبب رفع الحكومة يدها من زراعة القطن أدخل القطاع الخاص بقوة في الزراعة بالشراكة التعاقدية، مما جعل وجود المستثمر الأجنبي أكبر مُهدّد للمستثمر الوطني الذي حرمته الدولة من فرص الاستثمار في المحصول، وكشف عن فوضى في فائض القطن الممول، حيث يحرص أغلب المزارعين على بيع الفائض إلى المستثمر الأجنبي الذي يقدم لهم إغراءات كثيرة، ولم يُكمل المزارع عملية البيع إلا بعد سداد التزامه للشركات التعاقدية وبعدها يحصل المستثمر الأجنبي على المحصول، ومن ثم يقوم بحلجه وتصديره دون تحقيق قيمة إضافية، تنعكس على الاقتصاد القومي.

وتابع: “إن الأجنبي يحظى بقرض للحصول على تصاديق لإنشاء محالج تمكنه من تسويق المحصول ، وأشار إلى أن هناك تشجيعاَ للأجانب وتحجيم للمستثمر الوطني، ودعا الحكومة لإلزام الأجنبي بالمساهمة في ازدهار مصانع النسيج التي توقفت للاستفادة منها في توظيف أكبر عدد من العمالة الوطنية، خاصة وأنه الوحيد الذي يملك السيولة النقدية في الوقت الراهن.

تراجع المساحات

وتشير تقارير إعلامية سابقة، إلى تناقص إنتاجية السودان من القطن، بسبب انخفاض الأسعار العالمية، والتي أثرت سلباً على السوق السودانية، إلى جانب قصور وخلل يعاني منه قطاع الأعمال العام بسبب توقّف القطاع عن تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة، واستخدام القطن السوداني قصير التيلة، في نحو 50% من صناعة الغزل، والاعتماد على الاستيراد من الأقطان متوسطة التيلة أخرج السودان من قائمة الدولة المصنّعة للمنسوجات، وبحسب الخبير الاقتصادي، د.عثمان الطاهر خير الله، أن عدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات المخصصة للزراعة تضيق إنتاجية القطن، وتنعكس على إمكانية المصانع العاملة في مجال الغزل والنسيج، والتي باتت تعتمد على الأقطان متوسطة التيلة، وأضاف لـ”الصيحة” أن تراجع المزارعين عن زراعة القطن طويل التيلة أدى إلى تراجع المساحات المزروعة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى سيطرة مافيا السوق السوداء وبيعه بأقل الأسعار ولجوء الشركات إلى الاستيراد من القطن طويل التيلة من الخارج لتخفيض أسعاره محلياً، وطالب بوجود آلية تنفيذية لتسويق المحصول، وأشار إلى أن إنتاجية الحصاد بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة في مساحة ” 25″ فدان بلغت خلال العام الماضي “2018م” “31” قنطاراً للفدان، فيما بلغ الإنتاج الكلي في العام 2017م حوالي “450” ألف طن.

ارتفاع التكلفة

فيما أقر الأمين العام لشعبة مصدّري القطن بالغرفة التجارية، صلاح محمد خير، بوجود مشاكل تواجه زراعة وإنتاج وتصدير القطن، متمثلة في حل المؤسسات الزراعية القائمة، دون إيجاد بديل، ورفع الدولة يدها عن تمويل الزراعة، كما أن اكتشاف البترول أدى لإهمال الزراعة عموماً والقطن خاصة، بجانب عدم رغبة وقدرة الحكومة لإدارة القطاع والتضخم الجامح الذي حدث في تسعينات القرن السابق، ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج حيث تضاعفت بنسبة “100%”، أضف إلى ذلك ارتفاع تكلفة تمويل المشاريع الزراعية من البنوك الخاصة وتجميد تطبيق قانون القطن لعام 1926م، وإصدار قانون 2005م الذي أحدث ربكة كبيرة في التركيبة المحصولية والفوضى في العمل الزراعي.

ويشير صلاح إلى أن إدخال أصناف جديدة من الأقطان المحورة ذات الإنتاجية المحدودة المنخفضة، أوقفت تماماً زراعة الأصناف التقليدية الفائقة الطول وطويلة التيلة، مما أفقد البلاد شركتنا المألوفة في السوق العالمي في اليابان وأروبا، حيث توجّهت هذه الدول لشراء الأقطان الأمريكية والإسرائيلية لتغطية احتياجاتها من طويل التيلة.

تراجع

واعتبر خير، أن ضعف طاقة الحلج مرده للتدهور والأهمال الذي أصاب محالج الجزيرة والمحالج الأخرى كان له دوره السالب، وزاد عليه تناقص الخبرات المتراكمة لأكثر من تسعين عاماً بفعل الخصخصة والصالح العام، وما تبقى منها أصبح في خريف العمر دون أن يكون هناك جلب لأجيال جديدة وانهيار البنيات التحتية من قنوات ري وطلمبات ونقل وحلج، بجانب عدم الوطنية لبعض ضعاف النفوس، مع وجود فساد إداري ومالي.

وحول الحلول، دعا إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص القادر والراغب على الدخول في فكرة الزراعة التعاقدية المطبقة الآن على أن تلتزم الجهات الرسمية بمراجعة قانون 2005م الضرورية والتي تحفظ حقوق المزارعين أولاً ثم المستثمرين والدولة، وشدد على إبعاد الأفراد والشركات الأجنبية التي تأتي مع الحصاد لشراء قطن الزراعة التعاقدية بأسعار أعلى من الأسعار المتعاقد عليها مع المزارع، وأضاف: إذا استمر الوضع بهذا الشكل سوف تهزم الزراعة التعاقدية، وترجع مرة أخرى إلى مربع الصفر.

رسوم وجبايات

وأكد خير أن الزراعة التعاقدية حققت توسعاً كبيراً في زراعة المحصول، حيث ارتفعت المساحة من 35 ألف فدان في عام 2009م إلى 350 ألف فدان في موسم 2018، كما توسعت الطاقة الحليجية بدخول أكثر من عشرة محالج جديدة في حلقة الإنتاج.

ومواصلة لطرح الحلول، داعياً إلى إرجاع الأسواق التقليدية للأقطان السودانية في اليابان وغرب أروبا وابتكار وسائل ترويج حديثة مع إلغاء كل الرسوم والجبايات على صادر القطن، وتحديد سعر صرف مجزٍ له، وقيام اتحاد لمنتجي ومصدري الأقطان بنفس نموذج الاتحاد المعمول به خمسينات القرن الماضي، وتوسيع وعاء التمويل الزراعي ولو بالعجز، على أن يكون محكوماً ومراقباً بواسطة البنوك لضمان استغلاله في الزراعة فقط.

ضعف المهنية

وفيما يتعلق بظاهرة حريق القطن، أشار إن 90% منها بفعل غير متعمد، إما لعدم ضبط حركة العاملين والمتعاملين داخل المحلج، وكثرة دخول وخروج الشاحنات بجانب ضعف المهنية في إدارة المحالج، وقال في عهد سابق كان دخول أي فرد للمحلج أمر صعباً إلا بإذن مسبق، كأنما كان مملوكًا لفرد”مشروع الجزيرة مثلاً”، أما اليوم فالقطن مملوك لأكثر من 50 فرداً لديهم فريزة ومراقبون وتجار، وجميعهم يتعاملون مع المحلج، وأبان أن عدم الاهتمام بنظام الإطفاء وتعطل أغلب عربات الإطفاء وعدم وجود رجال إطفاء بالقدر الكافي والاشتعال الذاتي ساهم في زيادة الأزمة.

وتابع: “إن أي حريق للقطن في أي مرحلة يؤدي إلى خسائر كبيرة للمحلج والدولة، وكشف عن ارتفاع خسائر حريق أقطان العام الماضي التي لا تقل الـ”10” ملايين دولار، وشدد على مراعاة عمل فواصل حريق عند تخزين المحصول في المحلج والمخازن، وتعيين رجال أمن لضبط حركة الأفراد .

رؤى مستقبلية

فيما تفيد متابعات “الصيحة”، أن وزارة الزراعة ممثلة في هيئة البحوث الزراعية وكبار المختصين والخبراء بمجال القطن بدأت في اجتماعات مكثفة لوضع خطة لإعادة القطن السوداني إلى عرشه، ووضع رؤية مستقبلية لزيادة المساحات المزروعة والنهوض بالجودة للموسم القادم بعد تراجع مساحاته في السودان بنسبة 50%.