2 مليار تنقل الصيني للمريخ

التاريخ: 10-مارس-2019
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أنقذ الاستاذ محمد الشيخ مدني، رئيس مجلس المريخ، صفقة انتقال عماد الصيني مدافع الأهلي للخرطوم من الإنهيار، بعد أن عقد مساء اليوم اجتماعاً حاسماً مع إدارة الأهلي الخرطوم بحضور عمر محمد عبدالله عضو مجلس المريخ، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق أن يدفع المريخ 2 مليار جينه مقابل انتقال اللاعب الذي سيوقع غداً في كشف المريخ.
وكانت الصفقة على وشك الانهيار بعد أن تراجع المريخ عن اتفاقه المالي، حيث أصر على دفع مليار ونصف مليار بدلاً عن 2 مليار ونصف مليار قبل أن يتوصل الطرفان لهذا الاتفاق الذي كان مرضياً لهما.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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