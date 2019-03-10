الهلال يكتفي بالتعادل أمام الأشانتي

التاريخ: 10-مارس-2019 فى : رياضة 9 مشاهدة اكتفى الهلال بالتعادل الايجابي (1/1) أمام مضيفه الاشانتي كوتوكو الغاني في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب بابا يارا بكوماسي في الجولة الخامسة لمجموعات الكونفدرالية، ورفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف نكانا المتصدر بـ9 نقاط، ورفع الاشانتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث وزيسكو في المركز الأخير بأربع نقاط وودع المسابقة، وقد بكر الهلال بهدفه عن طريق وليد الشعلة وأدرك البوركيني يعقوبا التعادل للاشانتي في الدقيقة 86 من عمر اللقاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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