بالفيديو : الهلال يتألق ويتعادل مع الأشانتي كوتوكو في غانا

الشوط الأول

جاء قوياً خاصة من جانب الهلال الذي حصل على أول ركلة زاوية في المباراة تمر إلى ضربة مرمي لصالح الاشانتي حاول الاشانتي مباغتة الهلال لكن دون جدوي بعد أن أبعد الحارس جمال سالم أخطر الكرات .

حصل الهلال على ركلة زاوية مجدداً لم ينفذها اللاعب شيبوب بطريقة مثالية تمر كرته إلى جانبية عاد الاشانتي مجدداً الى مجريات اللعب وسدد له اللاعب يعقوبا تسديدة قوية تمر إلى ضربة مرمى للهلال .

هدف للشعلة

أرسل اللاعب الوطني شيبوب عكسية قابلها اللاعب وليد الشعلة برأسية الى داخل الشباك هدفاً للهلال منح الضيوف الافضلية والاستمرار في البحث عن هدف الأمان .

أطلق اللاعب يعقوبا تسديدة حولها جمال سالم إلى وسط الملعب تجد اللاعب الغاني الذي أرسل عكسية تمر الى ركلة زاوية لم يحسن الاستفادة منها .

في الدقائق الأخيرة تعرض اللاعب محمد موسى الضي لاصابة وخرج للعلاج لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف اللاعب وليد الشعلة .

الشوط الثاني

نجح الهلال في بدايته في كسر ايقاع الاشانتي بعد أن لعب باسلوب دفاعي واعتمد على الهجمات المرتدة والتي لا تخلو من الخطورة و سرعان ما عاد الأزرق لبناء الهجمات من عمق الملعب والتي شكلت خطورة بالغة على مرمي الاشانتي .

تواصل البحث الهلالي عن هدف ثاني وقاد له اللاعب الضي هجمة متحركة لكنها افتقدت اللمسة الأخيرة .

سدد اللاعب ادمز كرة قوية تمر إلى ضربة مرمي للهلال .

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عاد الاشانتي وحصل على فرصة مواتية للتسجيل ويسدد يعقوبا لكن كرته ابعدها الحارس جمال سالم إلى وسط الملعب وتتواصل عمليات الاشانتي ويسدد له فري بونغ لكن تمر إلى خارج الملعب .

أهدر اللاعب وليد الشعلة فرصة اضافة الهدف الثاني من تسديدة حولها الحارس إلى ركلة زاوية .

انقذ الحارس جمال سالم هدفاً محققاً من تسديدة قوية حولها إلى جانبية .

كاد اللاعب شيبوب أن ينهي اللقاء ولكن أرسل كرة عكسية بدلاً عن التسديد المباشر في المرمي ليهدر هدفاً للهلال وهو في وضعية أفضل .

هدف التعادل

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد أحرز اللاعب يعقوبا هدف التعادل في الدقيقة 86 .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)