“التربية” تتعهد بالتحقيق حول وضع أسئلة خارج المقرر

تعهدت وزارة التربية والتعليم بفتح تحقق حول سؤال وجزء من سؤال من خارج المقرر خلال امتحان مادة اللغة العربية المقرر على طلاب المساق الفني بالشهادة السودانية، وذلك عند بداية التصحيح بمراجعة الأسئلة بواسطة مختصي المادة من كبار المصححين.

وأفاد وكيل الوزارة، الطاهر حسن، رئيس مجلس الامتحانات، بأن هنالك إفادات وردت من بعض معلمي التعليم الفني بالمدارس الثانوية بأن امتحان مادة اللغة العربية المقرر على طلاب المساق الفني والذي جلس له الطلاب بالسبت قد ورد به سؤال وجزء من سؤال من خارج المقرر.

وأضاف “إذا ثبت صحة ذلك سيتم توزيع درجات السؤال على بقية الأسئلة حفاظاً على حقوق الطلاب”، وقال إن على الطلاب الممتحنين أن يطمئنوا بأنهم لن يتضرروا.

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وأكد الطاهر بحسب الشروق – أن سياسة وزارة التربية الاهتمام بالتعليم الفني الذي يزود الطلاب بالمهارات ويرفد سوق العمل بالكوادر المدربة والقادرة على الإسهام في التنمية الصناعية وزيادة دخل الفرد.

وأشار إلى أن طلاب التعليم الفني بمساقاته التجاري والزراعي والصناعي والنسوي جلسوا لأداء امتحانهم اليوم بصورة مطمئنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)