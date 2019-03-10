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اللجنة الطارئة لدراسة الطوارئ تدفع بتقريرها للهيئة التشريعية

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 10-مارس-2019

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تدفع اللجنة الطارئة لدراسة المرسوم الجمهوري رقم (6) لسنة 2019 الخاص بإعلان حالة الطوارئ بجميع ولايات السودان والتدابير الصادرة بموجبه، غداً الإثنين بتقريرها للهيئة التشريعية القومية.

 

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وقال اللواء الهادي آدم رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان عضو اللجنة الطارئة بحسب (smc) إن اللجنة واصلت إجتماعاتها اليوم الأحد لدراسة المرسوم الجمهوري الخاص بالطوارئ، مبيناً أنها ستقوم بعرض تقريرها الخاص بالنقاش الذي تم خلال الايام الماضية على الهيئة التشريعية القومية الإثنين للنقاش حوله والوصول إلى توافق حول الفترة الزمنية التي يرونها مناسبة لإستمرار حالة الطوارئ.

 

وأشار آدم إلى فاعلية قانون الطوارئ في الحد من عمليات التهريب ومكافحتها بجانب توفير السلع خاصة الدقيق والوقود ومنع تهريبهما، مؤكدأ أن أوامر الطوارئ لا تحد من حركة المواطنين وتنقلهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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