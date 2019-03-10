أحكام رادعة بقانون الطوارئ في مواجهه مدانين بالجزيرة

التاريخ: 10-مارس-2019
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قضت محكمة طوارئ بود مدني برئاسة مولانا سامي صديق الزبير قاضي المحكمة العامة يوم الأحد بالسجن مدة عام والغرامة مائة ألف جنيه في مواجهة متهم ضبط بحوزته 18 جوال دقيق مدعوم بمدينة رفاعة لمخالفته قانون الطوارئ.
وفي السياق أصدر مولانا سامي صديق الزبير حكماً بالسجن لمدة 6 شهور والغرامة 50 ألف جنيه في مواجهة متهم ضبط مخزن بمنزله بمنطقة موبي الثورة به 118 أسطوانة غاز وتمت مصادرة الغاز لصالح حكومة السودان.
كما تم بحسب الشروق – شطب بلاغ في مواجهة عامل بنشر ضبط بحوزته 10 جوالين جاز لم تثبت ملكيته لها، وكذلك أصدرت محكمة الطؤارئ بود مدني حكماً بالبراءة في مواجهة صاحب لوري يحمل 3 براميل جاز أثبت ملكيته القانونية لها.
هذا وكانت محكمة طوارئ بمدني برئاسة مولانا سامي قاضي المحكمة العامة أصدرت حكماً ببراءة اثنين من الطلاب تم القبض عليهم بموجب مخالفة قانون الطوارئ لم تثبت إدانتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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