رئيس القضاء يتفقد سير العمل بمجمعات المحاكم

جاء ذلك خلال زياراته التفقدية اليوم لمجمعات محاكم دار السلام ومجمع محاكم جنايات أمبدة ومجمع محاكم أمبدة الشرعية والمدنية، يرافقه مولانا فيصل خضر رئيس الجهاز القضائي بأمدرمان حيث تفقد سير العمل بتلك المجمعات.
واطلع رئيس القضاء على إجراءات التقاضي بالمحاكم وتسجيلات الأراضي والشرطة القضائية والموظفين، واستمع لشكاوى المواطنين، موجهاً بضرورة سرعة البت في القضايا ذات الطبيعة المستعجلة وتجويد الأداء القضائي، كما استمع لشكاوى وملاحظات المحامين والمواطنين والعاملين، ووجه بحلها فورا بالإضافة للتوجيهات التي أصدرها فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل.
وأمن سعادته على ضرورة تهيئة بيئة العمل وتوفير كل المعينات اللازمة، داعياً القضاة والموظفين لتجويد العمل وتقديم الخدمات للمواطنين تحقيقاً للعدالة وسيادة حكم القانون.
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